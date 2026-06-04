김성제

김성제 국민의힘 의왕시장 후보 당선김성제 국민의힘 의왕시장 후보가 이재명 대통령 경기도지사 시절 비서실장 정순욱 더불어민주당 후보를 누르고 4선에 성공했다. 김 후보는 징검다리 3선이라 4선 도전이 가능했다.김 후보는 4일 당선이 확정된 뒤 "의왕의 중단 없는 발전과 더 큰 미래를 선택해 주신 시민 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "시민 여러분께서 보내주신 믿음과 선택이 결코 틀리지 않았다는 것을 반드시 결과로 증명하겠다"는 각오를 전했다.김 후보는 또한 "철도 메카로 성장할 부곡동과 문화와 행정이 완벽한 조화를 이루는 고천동과 의왕 발전의 중심축으로 더욱 도약할 오전동, 교육과 삶의 여유가 공존하는 내손동과 의왕의 랜드마크이자 미래가치의 중심이 될 청계동까지 의왕의 모든 지역을 더 큰 미래로 연결하겠다"는 청사진을 제시했다.향후 시정 방향과 관련해 "전국에서 가장 살기 좋은 도시 1위, 기업과 일자리가 살아 숨 쉬는 경제도시, 자족도시를 반드시 완성하겠다"며 "위례과천선 의왕 연장을 중심으로 지역과 지역이 하나로 연결되는 통합도시 의왕을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.특히 "부곡권역, 고천·오전권역, 내손·청계권역이 각각의 특성과 경쟁력을 바탕으로 조화롭게 발전하고, 어느 한 지역에도 치우치지 않는 균형 발전을 통해 시민 모두가 만족하는 도시를 만들겠다"고 말했다.의왕 시장 선거는 공무원 출신의 맞대결, 또한 이재명 대통령 경기도지사 시절 비서실장 출신의 정치 도전이라는 점에서 관심을 모았다.김 후보는 행정고시에 합격해 보건복지부 등에서 근무하다 건설교통부(현 국토교통부) 서기관 등을 지낸 뒤 퇴임, 정계로 진출했다. 정 후보는 9급 공무원으로 공직에 입문한 뒤 동두천시와 광명시 부시장 등을 역임했다. 또한 정 후보는 정계에 첫발을 들인 정치 신인이고, 김 후보는 징검다리 4선에 도전하는 '정치 9단'이었다.김 후보는 개표가 100% 진행된 상황에서 53.32%를 얻어 46.67%를 득표한 정 후보를 6.65%p 차이로 따돌리고 4선에 성공했다.