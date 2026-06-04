최현덕 캠프

20여 년의 중앙부처 공직 경험과 남양주시 부시장 경력을 가진 최현덕 더불어민주당 후보가 마침내 남양주시장에 당선됐다.20여 년의 중앙부처 공직 경험과 남양주시 부시장 경력을 가진 최현덕 더불어민주당 후보가 마침내 남양주시장에 당선됐다. 수차례 정치적 좌절을 겪으면서도 도전을 멈추지 않았던 최 당선인은 민선 9기 남양주시장으로 새로운 출발선에 서게 됐다.4일 중앙선거관리위원회 개표 결과 최현덕 당선인은 19만 7802표(56.25%)를 얻어 15만 3820표(43.74%)를 기록한 국민의힘 주광덕 후보를 4만 3982표 차로 제치고 당선을 확정했다.1966년 경기도 광주군(현 광주시)에서 태어난 최 당선인은 농부의 아들로 성장했다. 고려대학교 행정학과를 졸업한 뒤 1992년 제36회 행정고시에 합격하며 공직에 입문했다.이후 중앙부처와 OECD, 지방행정을 두루 경험하며 행정 전문가의 길을 걸었다. 특히 남양주시 부시장으로 재직하며 왕숙신도시와 도시재생, 산업단지 조성 등 지역의 주요 현안을 직접 경험했다.정치 입문 이후의 과정은 순탄하지 않았다.2018년 남양주시장 선거에 도전했지만 당내 경선에서 고배를 마셨고, 2020년 총선 출마를 준비했으나 전략공천으로 뜻을 접어야 했다. 2022년 지방선거에서도 공천을 받지 못하며 또 한 번 좌절을 경험했다.그러나 최 당선인은 지역 활동을 이어가며 재기를 준비했고, 이번 선거에서는 당내 경선에서 전직 국회의원인 김한정 후보를 꺾은 데 이어 본선에서도 현직 시장인 주광덕 후보를 누르고 승리를 거머쥐었다.최 당선인은 당선 직후 발표한 소감을 통해 "오늘의 승리는 특정 정당이나 개인의 승리가 아니라 더 나은 남양주를 바라는 시민 여러분의 뜻이 만들어낸 위대한 승리"라고 밝혔다.이어 "시민 여러분께서 보내주신 소중한 한 표 한 표의 의미를 가슴 깊이 새기며 더욱 겸손한 자세로 시정을 이끌겠다"고 말했다.그는 이번 선거 결과를 "시민이 주인이 되는 진정한 시민주권시대의 시작"이라고 규정하며 향후 시정 운영 방향을 제시했다.최 당선인은 "시민과 함께 소통하며 현장에서 답을 찾고 시민의 목소리가 시정의 중심이 되는 남양주를 만들겠다"며 "늘 현장에서 답을 찾고 시민과 소통하는 시장이 되겠다"고 약속했다.특히 시민들이 가장 큰 관심을 보여온 교통 문제 해결을 최우선 과제로 제시했다. 그는 "출퇴근으로 빼앗기는 시간을 반드시 돌려드리겠다"며 "쾌속 교통망 확충과 서울 접근성 개선을 통해 시민 삶의 질을 획기적으로 높이겠다"고 강조했다.왕숙신도시를 중심으로 한 미래 성장 전략도 제시했다. 최 당선인은 "왕숙신도시를 남양주의 미래 성장 엔진으로 만들겠다"며 "AI와 바이오, 에너지 융합산업이 집적된 왕숙 첨단클러스터를 조성해 양질의 일자리를 만들고 자족경제도시 남양주를 완성하겠다"고 밝혔다.아울러 소상공인과 서민 지원 확대, 시민은행 설립 추진 등을 통해 지역경제 회복에도 힘을 쏟겠다고 약속했다.최 당선인은 "선거는 끝났고 이제는 하나 된 남양주를 만들어야 할 시간"이라며 "저를 지지한 분들뿐 아니라 다른 선택을 한 시민들까지 모두 소중한 남양주 시민이며, 누구의 시장이 아닌 74만 시민 모두의 시장이 되겠다"고 말했다.그러면서 "시민과의 약속을 반드시 실천하고 남양주의 대전환을 이뤄내겠다"며 "더 살기 좋은 남양주, 더 행복한 남양주를 만드는 데 모든 열정과 역량을 바치겠다"고 강조했다.