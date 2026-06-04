조용익 캠프

6·3 지방선거에서 재선에 성공한 조용익 부천시장 당선인이 당선 확정 후 지지자들과 함께 기쁨을 나누고 있다.경기 부천시에서 현직 시장인 조용익 후보가 재선에 성공하며 앞으로 4년간 시정을 다시 이끌게 됐다.6·3 지방선거 개표 결과, 더불어민주당 소속 조용익 후보는 개표 초반부터 우위를 유지하며 국민의힘 곽내경 후보를 제치고 재선 고지에 올랐다.민주당 강세 지역으로 꼽히는 부천에서는 이번 선거에서도 민주당이 승리를 이어갔다. 부천의 표심은 전국적인 선거 흐름과 마찬가지로 민주당에 힘을 실어주는 결과로 나타났다.민선 8기 부천시장을 지낸 조 당선인은 선거 기간 동안 시정의 연속성과 주요 정책 사업의 안정적인 추진을 강조해 왔다. 특히 교통 인프라 확충과 주거환경 개선, 지역경제 활성화를 핵심 과제로 제시하며 유권자들의 지지를 호소했다.당선이 확정된 뒤 조 당선인은 "부천의 대전환을 잘 이끌어 내겠다"며 "시민들에게 더 좋은 교통과 더 나은 주거환경을 제공하고, 경제를 다시 살려 시민 모두의 삶이 더 나아지는 부천을 만들기 위해 시민들과 함께 힘껏 뛰겠다"고 밝혔다. 이어 "시민들의 명령을 잘 받들고 시민을 잘 섬기는 시장이 되겠다"고 말했다.