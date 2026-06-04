손훈모 후보측 제공

더불어민주당 손훈모 전남 순천시장 당선자.순천시장 선거에서는 민주당 손훈모 후보가 46.85%(7만1290표)의 지지를 얻어 당선되며 이변을 연출했다. 당초 지역 정가에서는 무소속으로 '징검다리 4선'에 도전했던 노관규 후보(40.77%, 6만2040표)의 우세를 점쳐왔다. 그러나 선거 막판 노 후보를 향한 각종 의혹과 고발전이 잇따라 제기되면서 역전극에 성공한 것으로 풀이된다.지역 정가 관계자는 "이번 전남 동부권 선거 결과는 현직 단체장들에 대한 재임 피로감과 더불어 '새 인물'을 원하는 시민들의 열망이 고스란히 반영된 결과"라며 "특히 정당 간판에만 의존하지 않고 인물과 실리를 꼼꼼히 따진 유권자들의 전략적 투표가 동부권 3개 시장 전원 교체라는 초유의 결과를 낳았다"고 분석했다.