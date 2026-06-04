신영근

제9회 지방선거 개표가 종료되면서 서산시 광역·기초의원 당선자가 모두 확정됐다.제9회 지방선거 개표가 종료되면서 서산시 광역·기초의원 당선자가 확정됐다.시장 선거에서는 세 번째 맞대결을 벌인 국민의힘 이완섭 후보가 민주당 맹정호 후보를 누르고 당선됐다.이어 광역의원 선거에서는 ▲제1선거구 유해중 ▲제2선거구 장승재 ▲제3선거구 김영수 등 모두 민주당 후보가 당선됐다.이 가운데 제1선거구 민주당 유해중 후보는 국민의힘 김옥수 후보를 439표차로, 제3선거구 민주당 김영수 후보는 국민의힘 이연희 후보를 338표 차로 어렵게 누르고 승리했다.반면, 제2선거구 민주당 장승재 후보는 국민의힘 이용국 후보를 11.79%P(3809표) 차이로 무난하게 꺾었다.3곳 모두 지난 8회 선거에서는 국민의힘 후보가 당선된 곳이다.광역의원 제3선거구에서 당선된 민주당 김영수 당선자는 SNS를 통해 "당선의 기쁨보다 시민 여러분의 기대와 책임의 무게를 더욱 크게 느낀다"면서 "모든 분의 뜻까지 깊이 새기며, 모든 시민을 위한 도의원이 되겠다"며 "말보다 실천으로, 약속보다 결과로 평가받고 더 낮은 자세로 시민 곁에서 함께하겠다"는 각오를 밝혔다.또한, 기초의원에는 ▲가 선거구 송치윤(민), 장갑순(국) ▲나 선거구 기양순(민), 가충순(국) ▲다 선거구 강석환(민), 이정수(국) ▲라 선거구 김혜림(민), 안원기(국) ▲마 선거구 이국찬(민), 김기욱(국) ▲바 선거구 이경화(민), 조동식(국) ▲비례대표 김애란(민), 이만(국) 등 민주당 7명, 국힘 7명 등 14명이 당선됐다.기초의원 서산시 가 선거구에서 당선된 국민의힘 장갑순 당선자는 "선거기간 동안 거리에서 마주친 따뜻한 눈빛과 격려의 손길을 평생 잊지 않겠다"면서 "(유권자가) 보낸 믿음의 무게를 가슴 깊이 새기고 초심을 잃지 않겠다"며 "실천과 결과로 보답하며 언제나 현장의 목소리를 듣고 행동하는 시의원이 되겠다"고 약속했다.