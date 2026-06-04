정용래

6.3지방선거에서 더불어민주당 정용래 후보가 당선되어 3선에 성공했다.정 당선인은 선거 과정에서 경쟁한 조원휘 후보와 지지자들에게도 위로와 감사의 뜻을 전했다.그는 "선의의 경쟁을 벌였던 조원휘 후보님과 지지자분들께도 위로의 말씀과 함께 감사의 인사를 전한다"며 "유성구 발전을 위한 좋은 정책, 꼭 필요한 정책은 앞으로의 구정에 적극 반영해 나가도록 하겠다"고 말했다.정 당선인은 민선 9기 구정 방향으로 '글로벌 혁신도시 유성'을 제시했다. 그는 "유성은 대한민국 어디에도 뒤지지 않는 살기 좋은 도시, 경쟁력 강한 도시가 되었다고 자부한다"며 "여기서 만족하지 않고 대한민국 최고의 도시를 넘어 글로벌 혁신도시로, 함께 더 좋은 미래를 여는 유성을 만들어 가겠다"고 밝혔다.이어 "두 차례의 유성구청장 경험과 초심의 열정을 모두 쏟아 선거 기간 구민들과 했던 약속을 지키는 데 최선을 다하겠다"며 "유성구민 여러분의 선택이 틀리지 않았음을 증명하겠다"고 강조했다.또한 "유능하게 일 잘하는 지방정부의 모델이 되어 이재명 정부의 성공을 뒷받침하고, 유성구민 여러분의 자부심을 더 높이겠다"고 말했다.정 당선인은 "저를 유성구청장으로 또 뽑아주신 것은 이러한 역할과 임무를 충실히 수행하라는 유성구민들의 요구이자 준엄한 명령이라고 생각한다"며 "유성구의 미래와 대한민국의 도약을 위해 구민 여러분과 함께 더 열심히 뛰겠다"고 밝혔다.