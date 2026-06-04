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전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 6.3 지방선거에서 승리하자 4일 새벽 3시 부산 서면 선거캠프에서 소감을 밝히고 있다. 4만여 표 차이로 상대인 박형준 국민의힘 후보를 눌렀지만, 북구갑을 포함한 광역의회와 기초단체장 선거가 예상과 달라 시종일관 어두운 표정이었다. 그는 "일하고 또 일하겠다"라며 과제부터 강조했다.김보성
전재수 더불어민주당 후보가 박형준 국민의힘 후보를 4만여 표 격차로 누르고 6.3 부산시장 선거에서 승리했다. 국민의힘 지지기반 지역 중 한 곳인 부산에서 민주당 소속 광역지방자치단체장이 탄생한 건 2018년에 이어 역대 두 번째 사례다.
이번 선거는 12.3 내란 이후 치러진 첫 지방선거였다. 부산의 유권자는 결과적으로 이재명 정부 견제가 아닌 국정 안정을 선택했다. '심판'을 앞세운 국민의힘은 전직 두 대통령의 지원전까지 요청했지만, 막판 맹추격에도 끝내 판세를 뒤집지 못했다.
두 번째 민주당 부산시장 탄생... 박형준은 결국 패배
4일 새벽 2시 40분 기준 중앙선거관리위원회 개표(투표율 62.1%) 집계 상황을 보면 전 후보(50.53%)는 박 후보(47.90%)를 2.63%P 차이로 앞서며 당선이 유력시된다. 양당 사이에서 틈새 전략을 취했던 정이한 개혁신당 후보는 한 자릿수인 1.55%를 받는 데 그쳤다. 선거는 세 후보가 경쟁하는 삼파전이었으나, 어느 때보다 거대 양당 쏠림 현상이 심했다.
전 후보의 승기 조짐은 본투표가 끝난 시점부터 시작됐다. 하루 전인 3일 오후 6시 KBS·MBC·SBS 지상파 3사 주관 공동 출구조사에서 전 후보와 박 후보의 '경합', JTBC 예측 조사에서 전 후보가 '우세'한 것으로 나타나면서다. 방송 3사는 한국리서치·입소스·코리아리서치 조사를 토대로 전 후보가 50.2%, 박 후보가 48.3%를 받을 것으로 예측했다. JTBC는 전 후보(53.9%)가 박 후보(44.4%)보다 9.5%P 더 우세하다고 분석했다.
같은 날 오후 5시 59분 50초. 출구조사가 초읽기에 들어가자 숨을 고르던 전 후보 캠프의 분위기는 한껏 달아올랐다. 부산 서면 선거사무소 2층에 모여 함께 개표방송을 지켜보던 지지자들은 '전국 민주당 11곳, 국민의힘 1곳, 경합 4곳' 자막 등장에 환호를 보냈다. 반대로 국민의힘 부산시당에서 방송을 지켜본 박 후보의 표정은 크게 가라앉았다.
개표 내내 전 후보 1위를 기록했지만, 박 후보가 코앞까지 따라붙으면서 쉽사리 승패를 결정짓지 못했다. 자정을 넘겨 다음 날 새벽으로 넘어간 개표방송에 '당선 유력'이 뜨기까지는 무려 약 8시간이 걸렸다. 새벽 2시 20분을 넘겨 근소한 차이로 전 후보가 이길 거라는 소식에 캠프는 일순간 흥분의 도가니로 변했다. 긴장된 얼굴로 개표방송을 지켜봤던 지지자들의 얼굴도 그제야 펴졌다.