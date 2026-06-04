민경선후보캠프

민경선 더불어민주당 고양특례시장 후보가 당선 확정 직후 김영환(고양정) 국회의원, 장제환 선대위원장과 손을 맞잡고 환호를 지르고 있다.이번 선거에서 눈에 띄는 또 다른 특징은 민경선 후보가 선거 막판까지 상대 후보 비방보다는 정책과 비전을 중심으로 한 선거를 이어갔다는 점이다.당선 직후에도 그는 승리의 기쁨보다 통합을 강조했다. 민 후보는 "이제는 편 가르기가 아닌 통합과 협력의 시간"이라며 "저를 지지해 주신 분들은 물론, 다른 선택을 하신 시민 여러분의 목소리까지 소중히 듣겠다"고 말했다. 또 "시장실 문턱을 낮추고 행정을 시민 곁으로 돌려드리겠다"며 소통 행정을 약속했다.이는 민경선 후보가 선거 과정에서 지속적으로 강조해 온 '시민 중심 시정'의 연장선으로 풀이된다. 정책 결정 과정에 시민 참여를 확대하고 현장 중심 행정을 강화하겠다는 의지가 담긴 메시지다.민경선 후보의 앞에는 적지 않은 과제가 놓여 있다.고양시는 교통난과 자족기능 부족, 기업 유치 확대, 노후 도시 재정비 등 해결해야 할 현안이 산적해 있다. 시민들이 이번 선거에서 민 후보에게 기대를 보낸 이유 역시 이러한 문제를 해결해 달라는 요구와 맞닿아 있다.민경선 후보는 당선 소감 말미에 "고양은 충분한 가능성을 가진 도시"라며 "이제 그 가능성을 현실로 만들 때"라고 말했다. 이어 "약속만 하는 시장이 아니라 결과를 만드는 시장, 보여주기식 행정이 아니라 시민이 직접 체감하는 변화를 만드는 시장이 되겠다"고 다짐했다.'멈춘 고양을 다시 뛰게 하겠다'는 약속으로 시민들의 선택을 받은 민경선 후보. 이제 그의 승리는 끝이 아니라 시작이다. 교통 혁신과 일자리 창출, 미래산업 육성, 시민 소통이라는 선거 공약들이 실제 성과로 이어질 수 있을지, 고양시정의 새로운 4년이 주목된다.