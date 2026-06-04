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무소속 한동훈 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 4일 부산 북구 선거사무소에서 당선 확정 후 지지자와 인사하고 있다.치열한 접전 끝에 거머쥔 승리였다. 부산 북갑은 여론조사 공표금지 기간 전까지 한 후보와 하 후보가 오차범위 내 접전을 벌이며 박민식 국민의힘 후보가 두 후보를 뒤쫓는 '2강 1중' 구도였다. 방송3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사에서도 한 후보(41.6%)와 하 후보(42.6%)는 1%p차 초접전 양상을 보였다. 다만 JTBC 예측조사에선 한 후보(48.1%)가 하 후보(37.6%)를 10%p 넘게 앞서기도 했다.한 후보는 이날 당선 소감에서 "역사적 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주신 위대한 시민분들에게 감사하다"라며 "북구 발전시키고 보수를 재건하고 이재명 정권 폭주를 제어해 대한민국 균형추를 맞추겠다"라고 밝혔다. 이날 새벽까지 선거사무소 밖에선 "한동훈!"을 반복해 외치는 지지자들의 연호가 들려오기도 했다.한 후보는 "민심의 바람이 불었다고 생각한다"라며 "그 바람은 제가 만든 게 아니고 보수 퇴행을 막고 북구를 발전시키고 이재명 민주당 정권 폭주를 제어하라는 시대정신이 분명히 있었던 것"이라고 했다. 그는 "박민식·하정우 후보도 선전했다"라며 "앞으로 북구 발전에 힘을 모으면 좋겠다"라고도 제안했다.국민의힘 복당 의지도 재차 밝혔다. 한 후보는 "제가 부당하게 제명됐을 때 반드시 (국민의힘으로) 돌아간다고 말씀드렸고 그 약속을 지키겠다"라고 강조했다. 그러면서 "연고 없는 무소속 후보, 거대 정당에서 제명당한 후보를 시민들이 기적적으로 선택했다"라며 "그 의미를 대한민국 정치 발전과 보수 재건의 성과를 내는 데 새기겠다"라고 덧붙였다.