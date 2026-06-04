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더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장과 추미애 경기도지사 후보, 김병욱 성남시장 후보가 29일 경기 성남시 모란시장을 찾아 상인들과 인사를 나누며 지지를 호소하고 있다.유성호
교통·주거·일자리 해결 '경기대전환' 비전
추미애 후보가 선거 기간 내내 강조한 핵심 키워드는 '경기대전환'이었다.
그는 수도권 광역교통망 확충과 철도 인프라 확대, 청년과 신혼부부를 위한 주거 안정 정책, 미래산업 중심의 양질의 일자리 창출, 경기북부와 남부의 균형발전 등을 주요 공약으로 제시했다.
특히 반도체와 AI, 미래모빌리티 등 첨단산업 육성을 통해 경기도를 대한민국 성장의 중심축으로 만들겠다는 비전을 강조해 왔다. 또한 GTX와 광역철도망 확대를 통해 출퇴근 문제를 해결하고, 공공주택 공급 확대와 생활SOC 확충을 통해 도민 삶의 질을 높이겠다고 약속했다.
추미애 후보는 당선 소감에서도 이러한 의지를 재확인했다.
추 후보는 "경기도가 직면한 교통 문제, 주거 문제, 일자리 문제, 균형발전 문제를 하나하나 풀어가겠다"며 "경기도의 국회의원, 새롭게 당선되실 31개 시군 단체장, 도의원, 기초의원들과 긴밀히 소통하고 힘을 모아 차분하게 해결해 나가겠다"고 밝혔다.