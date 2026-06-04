김성범 후보측 제공

- 당선 소감은?

- 이번 선거 승리 요인은?

- 2년의 임기동안 앞으로 의정활동 각오는?

- 향후 최우선 추진 과제는?

- 마지막으로 제주도민과 서귀포시민께 한 말씀 하신다면?

김성범 국회의원 당선인이 당선 소감을 밝히고 있다.해양수산부 차관과 장관 대행을 지낸 더불어민주당 김성범 후보가 정치 신인으로 출마를 선언한 지 한 달여 만에 서귀포시 국회의원 보궐선거에서 당선됐다. 출마 초기, 높지 않은 인지도로 인해 상대인 고기철 국민의힘 후보와의 싸움이 쉽지 않을 것이란 예측이 많았다. 하지만 김 후보는 세간의 예상을 뒤엎고 55.7%의 득표(6월 4일 0시 53분 현재)로 여유 있게 당선되었다.다음은 김성범 국회의원 당선인과의 일문일답이다."무엇보다 서귀포 시민 여러분께 진심으로 감사드립니다. 이번 당선은 김성범 개인의 승리가 아니라 서귀포를 더 발전시키고, 더 큰 기회를 만들라는 시민 여러분의 명령이라고 생각합니다. 32년 공직 경험과 중앙정부에서 쌓은 역량을 이제 오롯이 서귀포를 위해 쓰겠습니다. 결과로 보답하겠습니다.""보궐선거는 당선 직후 바로 국회에서 성과를 내야 합니다. 시민들께서는 제가 이재명 대통령과 함께 호흡을 맞춰 일했던 경험과 32년 중앙정부 경력을 높이 사고, 국회에서 즉시 일할 수 있다는 기대감을 반영했다고 봅니다. 그리고 지금 서귀포에 필요한 것이 무엇인지 잘 판단해주신 결과라고 생각합니다. 지금 서귀포는 민생 회복과 미래 준비라는 두 가지 과제를 동시에 안고 있습니다. 시민들께서는 갈등과 정쟁보다 문제를 해결할 수 있는 사람, 중앙정부와 협력해 실질적인 성과를 만들어낼 수 있는 사람을 선택해주셨다고 생각합니다.""보궐선거로 시작하는 만큼 하루도 허투루 쓸 시간이 없다고 생각합니다. 저는 시민들께 '일 잘하는 국회의원', '결과를 만드는 국회의원'으로 기억되고 싶습니다. 2년 뒤 시민들께서 '김성범을 뽑길 잘했다', '서귀포가 실제로 달라졌다'고 평가하실 수 있도록 물류 혁신, 의료 인프라 확충, 미래산업 기반 마련 등 약속한 과제를 하나하나 실천해 나가겠습니다. 서귀포가 키운 사람으로서, 그리고 이재명 정부와 함께 일하는 여당 국회의원으로서 서귀포의 새로운 도약을 반드시 만들어 내겠습니다.""민생 회복입니다. 지금 시민들이 가장 절실하게 느끼는 문제는 경제입니다. 농어민 물류비 부담 완화, 지역상권 활성화, 공공의료 강화 등 시민들이 바로 체감할 수 있는 사업부터 챙기겠습니다. 보궐선거로 당선된 만큼 하루라도 빨리 성과를 만들어야 한다고 생각합니다.""존경하는 제주도민 여러분, 그리고 서귀포 시민 여러분. 보내주신 선택과 신뢰에 진심으로 감사드립니다. 저는 이번 당선을 영광이 아니라 책임으로 받아들이겠습니다. 서귀포가 키운 사람으로서, 그리고 이재명 정부와 함께 일할 수 있는 국회의원으로서 서귀포 발전의 새로운 길을 열겠습니다. 더 낮게 듣고 더 크게 일하겠습니다. 시민 여러분께서 '김성범 뽑길 잘했다'라고 말씀하실 수 있도록 결과로 보답하겠습니다. 감사합니다."