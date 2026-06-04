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정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 2일 저녁 병점역 앞에서 공식 선거운동 마지막 집중유세를 열고, "지난 4년간 시민과의 약속을 지켜왔고 앞으로도 결과로 증명하겠다"고 다짐했다.정명근후보캠프
특례시 완성과 미래 비전... 시민의 선택을 받다!
정명근 후보는 선거 기간 내내 '시민과의 약속을 결과로 증명한 시장'을 내세우며 재선에 도전했다. GTX와 신안산선, 서해선 등 광역교통망 확충 노력과 기업 유치, 첨단산업 기반 조성, 화성특례시 출범 성과 등을 강조하며 시정 연속성의 필요성을 호소했다.
당선 소감에서도 그는 "지금 화성은 대한민국을 넘어 세계가 주목하는 도시로 우뚝 섰다"며 "본격적으로 시작되는 화성특례시의 위상에 걸맞게 행정과 복지, 문화와 교통 인프라 전반을 획기적으로 업그레이드하겠다"고 밝혔다.
특히 이번 선거에서 정명근 후보가 제시한 핵심 공약은 특례시 권한 확대, 동·서·남부권 균형발전, 철도 중심 교통혁신, 민생경제 활성화였다. 그는 "특례시 권한을 확실하게 확보해 시민의 삶에 직결되는 행정 편익을 극대화하겠다"며 "동부와 서부, 남부권의 균형발전을 이루고 촘촘한 교통망을 구축해 화성 어디서나 편리한 교통 환경을 만들겠다"고 약속했다.
또한 "기업하기 좋은 도시, 양질의 일자리가 넘쳐나는 역동적인 화성을 만들어 시민의 지갑을 채우고 지역경제를 살리겠다"며 경제 활성화 의지도 강조했다.