정명근후보캠프

정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 2일 저녁 병점역 앞에서 공식 선거운동 마지막 집중유세를 열고, "지난 4년간 시민과의 약속을 지켜왔고 앞으로도 결과로 증명하겠다"고 다짐했다.재선에 성공한 정명근 후보 앞에는 특례시 권한 확대와 광역교통망 구축, 균형발전, 산업 경쟁력 강화 등 적지 않은 과제가 놓여 있다.현재 화성시는 인구 107만 명을 넘어선 전국 최대 기초자치단체로 성장했으며, 향후 180만 명 규모의 초광역 도시를 목표로 하고 있다. 이에 따라 교통·주거·복지·산업 정책 전반의 대대적인 확충이 요구되고 있다.정명근 후보는 "시민 여러분의 삶을 지키는 든든한 버팀목이 되겠다"며 "선거 과정에서 약속드린 공약들은 하나하나 치밀하게 챙겨 반드시 실천해 내겠다"고 강조했다. 이어 "이제 선거는 끝났다. 갈등과 대립을 넘어 오직 화성 발전이라는 하나의 목표를 위해 모두가 힘을 모아야 할 때"라며 시민 통합을 당부했다.그러면서 "여러분의 선택이 틀리지 않았음을 '정명근이 시장이 되니 화성이 정말 좋아졌다'는 찬사로 증명해 보이겠다"고 밝혔다.이번 정명근 후보의 재선 성공은 단순한 개인의 정치적 승리를 넘어, 특례시 출범 이후 새로운 성장 궤도에 오른 화성시의 미래를 계속 맡기겠다는 시민들의 선택이라는 점에서 의미가 있다. 향후 4년 동안 정명근 후보가 약속한 교통혁신과 균형발전, 특례시 권한 확대가 어느 정도 성과를 거둘 수 있을지 관심이 모아지고 있다.