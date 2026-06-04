정근식 선거사무소

"정저러러 정정, 정저러러 정, 교육감은 정근식".

당선이 유력한 정근식 서울시교육감 후보가 3일 오후 11시 53분, 당선 소감을 발표하고 있다.재선에 성공한 정근식 서울시교육감 후보는 "이번 서울 시민의 선택에는 경쟁과 불안을 넘어 함께 성장하는 학교를 바라는 시민 여러분의 마음이 있었다"라고 강조했다. 당선 유력이 뜬 뒤 처음으로 입을 연 당선 소감에서다.3일 오후 11시 53분, 정 후보는 서울 종로구 선거사무소에서 '당선 유력'이 언론보도로 뜨자, 꽃다발을 받은 뒤 두 손을 번쩍 들었다. 100여 명의 지지자들은 "정근식, 정근식"을 연호했다.정 후보는 당선 소감 발언에서 "선거기간 저는 서울 곳곳에서 많은 시민들을 만났다. 어느 학부모님은 '우리 아이가 너무 힘들게 살지 않았으면 좋겠다'라고 했다"라면서 "무엇보다 학생들이 학교에서 자신의 꿈을 발견할 수 있도록 하겠다. 교사들이 교육에 대한 긍지와 열정을 지킬 수 있도록 하겠다. 학부모들이 안심하고 학교를 믿을 수 있도록 하겠다"라고 약속했다.이어 정 후보는 "1년 반 전 첫 당선 때에는 사명감으로 임했다면 이제는 책임감으로 임해야 한다고 생각한다"라면서 "더 지혜로운 눈으로 더 따스한 손길로 더 낮은 곳으로 향하는 발길로 서울교육 공동체를 다시 일으켜 세우겠다"라고 다짐했다.이날 개표방송을 보는 도중 울려 퍼진 소리다. 선거기간 내내 이런 노래를 부르며 덩실덩실 춤추던 정 후보가 다시 4일 오전부터 서울시교육청에 출근한다. 2024년 10월 16일 보궐 선거에서 당선된 뒤, 1년 7개월 만에 재선에 성공한 것이다.