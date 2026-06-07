연합=OGQ

커피나는 그날 이후 미국 유학 4년 동안 커피를 제대로 마셔본 기억이 없다. 학과 사무실에 놓여있는 커피메이커에는 늘 따듯한 커피가 있었고, 누구나 마시고 싶으면 25센트짜리 동전 하나를 옆에 놓고 마실 수 있었다. 학과 행정 직원인 바바라는 늘 나에게 커피를 권하였지만 한 번도 마셔본 적이 없다.당시나 지금이나 사람과 사람의 만남에서 아이스 브레이커 역할을 하는 물질로 대표적인 것이 커피다. 커피를 마시면서 잠시 숨을 돌리고, 자연스럽게 대화를 이어가는 것이 교양처럼 여겨진다. 함께 공부하던 많은 학생들도 지도교수 연구실을 방문할 때 머그잔 가득 커피 한잔을 들고 들어가는 것이 흔한 풍경이었다.나는 지도교수와의 만남에 분위기 메이커로 커피를 이용할 수 없었다. 지도교수와 함께 있을 때는 물론이고 지도교수 주변에서 커피를 마시는 것은, 마치 지도교수와의 어떤 정서적 유대를 깰 것만 같은 느낌이 들어서였다.지도교수의 친구 중 저명한 학자 몇 분이 지도교수를 방문한 적이 있었다. 가장 기억에 나는 분은 세계적으로 유명한 언어학자이자 미국 제국주의에 대한 비판적 글쓰기로 유명한 매사추세츠공대(MIT)의 노엄 촘스키 교수였다. 지도교수와 1928년생 동갑인 촘스키 교수는 1986년 봄 니카라과의 수도 마나과를 방문하여 다섯 번의 강연을 했고, 강연 원고를 모아 이듬해에 <권력과 이데올로기: 마나과 강연>(On Power and Ideology: The Managua Lectures)이라는 책을 간행했다.이 책을 들고 친구가 있는 일리노이대학을 방문한 것이 그해 여름 어느 목요일이었다. 지도교수의 셋째 아들 톰은 경제학자로 워싱턴주에 있는 작은 대학에서 남미 경제를 가르치는 교수였다. 톰은 1980년 초에 시작된 내전으로 8만 명이 사망한 엘살바도르의 난민 구조활동을 갔다가 만난, 딸 셋이 있는 현지 여성과 결혼한 인권운동가였다.그날 지도교수를 만나러 가보니 누군가와 대화하고 있었다. 문밖에서 망설이고 있는 나를 보자 지도교수는 들어오라는 손짓을 했다. 들어가서 조용히 빈 자리에 앉았다. 아마도 마나과에서 만난 톰 가족의 안부를 전하던 중이었을 것이다. 지도교수는 안도하면서도 뭔가 걱정스런 표정이었다. 당연히 김이 나는 커피 두 잔이 두 분 사이에 놓여있었다.촘스키 교수는 화제를 돌렸다. 갑자기 나를 가리키며 왜 이 친구에게는 커피를 주지 않느냐고 물었다. 캐리어 교수는 미소를 지으며 "이 친구는 한국에서 온 제자인데 미국 제국주의의 상징인 커피를 안 마신다, 지도교수를 잘 못 만난 탓이다"라고 말했고, 촘스키 교수는 "지도교수보다 낫네"라고 말하며 껄껄 웃었다. 그날도 나는 커피를 마시지 못했다.다음 날 학교에서 지도교수를 만났을 때 촘스키가 놓고 간 신간을 건네주셨다. 촘스키가 전해 달라는 말이 적힌 메모와 함께. "길상 리, 너의 논문에서 미국의 외교정책을 다룰 때 이 책에 실린 강연 내용을 참고하기 바란다."나는 그 책을 읽다가 매우 흥미로운 부분을 발견했다. 마나과 두 번째 강연에서 촘스키는 1950년대 초반 트루먼 독트린을 설명하며 제주 4.3의 의미를 정확하게 전달하고 있었다. 미국의 지배와 친일파의 부활에 저항하는 3~4만 명의 제주 주민이 학살당한 역사를 상세하게 기록하였다. 당시 한국에서 '제주 4.3'은 마음대로 이야기하기 어려운 가려진 역사였다.