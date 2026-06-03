광명시민신문

제9회 전국동시지방선거 광명시 투표율은 64.5%로 뜨거운 선거 열기를 보여주었다.제9회 전국동시지방선거 투표가 마무리 되었다.광명시 유권자 중 262,963명 중 169.564명이 투표에 참여해 투표율은 64.5%로 집계되었다.이중 우편과 사전투표에 참여한 유권자는 63,701명(37.57%)이고, 3일 본투표에 참여한 인원은 105,863명(62.43%)이다.전국 투표율은 61%이며, 경기도 전체 투표율은 58.4%로 나타났다. 광명시 투표율은 전국보다 3.5% 높으며, 경기도보다 6.1% 높은 수치다.경기도에서 가장 높은 투표율을 보인 지역은 과천시(72.4%), 의왕시(67.3%), 성남시 분당구(66.8%) 순으로 나타났으며, 광명시는 일곱 번째로 높은 투표율을 보였다. 가장 낮은 투표율을 보인 곳은 시흥시로 51%의 투표율을 보였다.이번 광명시의 지방선거 투표율 64.5%는 역대 지방선거 최대이며, 2022년에 열린 8회 지방선거는 56.5%, 2018년에 벌어진 7회 지방선거는 61.6%이다.