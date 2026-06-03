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26.06.03 22:20최종 업데이트 26.06.03 22:20
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제9회 전국동시지방선거 광명시 투표율은 64.5%로 뜨거운 선거 열기를 보여주었다.광명시민신문

제9회 전국동시지방선거 투표가 마무리 되었다.

광명시 유권자 중 262,963명 중 169.564명이 투표에 참여해 투표율은 64.5%로 집계되었다.

이중 우편과 사전투표에 참여한 유권자는 63,701명(37.57%)이고, 3일 본투표에 참여한 인원은 105,863명(62.43%)이다.

전국 투표율은 61%이며, 경기도 전체 투표율은 58.4%로 나타났다. 광명시 투표율은 전국보다 3.5% 높으며, 경기도보다 6.1% 높은 수치다.

경기도에서 가장 높은 투표율을 보인 지역은 과천시(72.4%), 의왕시(67.3%), 성남시 분당구(66.8%) 순으로 나타났으며, 광명시는 일곱 번째로 높은 투표율을 보였다. 가장 낮은 투표율을 보인 곳은 시흥시로 51%의 투표율을 보였다.

이번 광명시의 지방선거 투표율 64.5%는 역대 지방선거 최대이며, 2022년에 열린 8회 지방선거는 56.5%, 2018년에 벌어진 7회 지방선거는 61.6%이다.

제9회 전국동시지방선거 광명시 투표율은 64.5%로 나타났다.광명시민신문


덧붙이는 글 이 기사는 광명시민신문에도 실립니다.
#광명시 #지방선거 #투표율 #역대최다

6.3 지방선거
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