3일 실시된 제9회 전국동시지방선거 투표 결과, 고양특례시의 투표율(18시 기준)이 60%에 육박한 것으로 집계됐다. 이는 지난 2022년 제8회 지방선거 당시 고양시 최종 투표율(52.7%)을 훌쩍 넘어서는 수치로, 유권자들의 높은 관심을 반영했다. 중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면, 이날 오후 6시 기준 고양시 관내 3개 구의 투표율은 ▲덕양구 59.9% ▲일산서구 59.7% ▲일산동구 57.0%를 각각 기록했다. 고양시 전체 평균 투표율은 59.1%로, 전국 평균 투표율(60.8%)에는 미치지 못했지만, 지난 선거 대비 큰 폭의 상승세를 보이며 시민들의 뜨거운 참여 열기를 입증했다. ▲3일 오후, 경기도 고양시 덕양구에 위치한 고양시 덕양구·일산동구·일산서구선거관리위원회 청사 전경. 입구 위로 '소중한 권리 공정한 관리'라는 현판이 돋보인다.고양e뉴스 "우리 지역 위해 일할 일꾼 뽑으러 왔어요" 필자가 직접 방문한 고양시 내 투표소 곳곳은 소중한 한 표를 행사하려는 시민들의 발걸음으로 붐볐다. 특히, 1기 신도시(노후계획도시) 재건축 이슈가 뜨거운 일산동·서구와 창릉 3기 신도시 조성 및 교통망 확충이 핵심 현안인 덕양구의 유권자들은 지역 발전에 대한 기대감을 숨기지 않았다. 일산서구 주엽동의 한 투표소에서 만난 이모(48세) 씨는 "재건축 문제와 교통 체증 해소 등 당장 우리 삶에 와닿는 문제들을 해결해 줄 후보를 꼼꼼히 따져보고 투표했다"고 말했다. 덕양구 화정동 투표소에서 만난 김모(32세) 씨 역시 "지역 상권 활성화와 청년 정책에 관심이 많다"며 "우리 지역을 위해 진심으로 일할 일꾼이 당선됐으면 좋겠다"는 바람을 전했다. 긴장감 속 개표… 시민들 '숨죽여' 오후 6시 정각을 기해 투표가 종료되자, 선거관리위원회는 본격적인 개표 체제로 전환했다. 기자가 방문한 고양시 내 개표소는 긴장감이 감도는 가운데, 투표함 이송과 개표 작업이 신속하게 진행됐다. ▲3일 투표가 진행되는 동안 고양시 관내를 운행 중인 중앙선거관리위원회의 '우편 투표함 회송차량'. 관내외 사전투표 및 거소투표 등 우편으로 접수된 투표함을 안전하게 이송하기 위해 별도의 식별 표시를 부착하고 있다.고양e뉴스 각 투표소에서 이송된 투표함들은 경찰의 철저한 호송 속에 개표소에 도착했다. 개표 사무원들은 투표함을 열고 투표지를 분류하며 한 표 한 표를 신중하게 검표했다. 특히, 투표율이 지난 선거 대비 상승하면서 개표 시간은 예년보다 길어질 것으로 예상됐다. ▲고양시 내 개표 현장. 수많은 개표 사무원들이 수작업으로 투표지를 분류하고 있다.김경수 님 제공 ▲고양시 내 개표 현장. 기계를 이용하여 투표지를 분류하고 있다.김경수 님 제공 이번 제9회 지방선거는 고양시민들의 높은 참여 속에 민주주의의 가치를 다시 한번 확인하는 계기가 됐다. 과연 어느 후보가 시민들의 선택을 받아 고양특례시의 새로운 시대를 열어갈지, 그 결과에 귀추가 주목된다. 덧붙이는 글 오늘 하루, 고양시 곳곳의 투표소와 개표소를 직접 취재하며 시민들의 뜨거운 참여 열기를 몸소 느낄 수 있었습니다. 소중한 한 표를 행사하기 위해 투표장을 찾은 시민들의 발걸음은 그 자체로 감동적이었습니다. 또한, 밤늦게까지 고생하시는 선관위 관계자들과 개표 사무원들의 노고에도 깊은 감사를 표합니다. 이번 선거가 고양시의 더 나은 미래를 위한 도약의 발판이 되기를 진심으로 바랍니다. 시민 여러분, 소중한 한 표를 행사해 주셔서 감사합니다! #제9회지방선거 #투표율 #고양시 #개표 #시민반응 구독하기 6.3 지방선거 이전글 [6.3 지방선거] 시흥시 최종 투표율 51%… 경기도 최하위 다음글 광명시 최종 투표율 64.5%... 역대 지방선거 중 가장 높아 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 박상준 (pdbrad) 내방 구독하기 트위터 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차2357 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 [6.3 지방선거] 시흥시 최종 투표율 51%… 경기도 최하위 광명시 최종 투표율 64.5%... 역대 지방선거 중 가장 높아 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크