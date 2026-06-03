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3일 오후, 경기도 고양시 덕양구에 위치한 고양시 덕양구·일산동구·일산서구선거관리위원회 청사 전경. 입구 위로 '소중한 권리 공정한 관리'라는 현판이 돋보인다.필자가 직접 방문한 고양시 내 투표소 곳곳은 소중한 한 표를 행사하려는 시민들의 발걸음으로 붐볐다. 특히, 1기 신도시(노후계획도시) 재건축 이슈가 뜨거운 일산동·서구와 창릉 3기 신도시 조성 및 교통망 확충이 핵심 현안인 덕양구의 유권자들은 지역 발전에 대한 기대감을 숨기지 않았다.일산서구 주엽동의 한 투표소에서 만난 이모(48세) 씨는 "재건축 문제와 교통 체증 해소 등 당장 우리 삶에 와닿는 문제들을 해결해 줄 후보를 꼼꼼히 따져보고 투표했다"고 말했다. 덕양구 화정동 투표소에서 만난 김모(32세) 씨 역시 "지역 상권 활성화와 청년 정책에 관심이 많다"며 "우리 지역을 위해 진심으로 일할 일꾼이 당선됐으면 좋겠다"는 바람을 전했다.오후 6시 정각을 기해 투표가 종료되자, 선거관리위원회는 본격적인 개표 체제로 전환했다. 기자가 방문한 고양시 내 개표소는 긴장감이 감도는 가운데, 투표함 이송과 개표 작업이 신속하게 진행됐다.