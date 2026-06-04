독자 제공

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 3일 오후 광주광역시 서구 자신의 선거사무소에서 지지자들로부터 당선 확실을 축하받고 있다.통합특별시 성공을 위한 세 가지 핵심 과제도 제시했다.먼저 전남광주를 대한민국 신성장의 핵심 거점으로 키우겠다는 비전을 밝혔다.민 당선인은 "전남의 에너지와 광주의 첨단 AI·문화 역량을 결합해 산업과 일자리를 늘리고, 시민 소득과 삶의 질을 높이겠다"고 말했다.또 성장의 결실이 모든 시민의 삶으로 돌아가는 통합특별시를 만들겠다고 강조했다.민 당선인은 "청년에게는 고향에서 꿈꿀 기회를, 아이 키우는 가정에는 든든한 돌봄을, 어르신께는 가까운 병원과 안전한 일상을 보장하겠다"며 "그 어느 지역도 소외되지 않도록 하겠다"고 말했다.이어 "시민이 결정하면 행정이 따르는 시민주권정부를 세우겠다. 통합특별시의 주인은 특별시민이다. 주권자 시민의 뜻이 시정의 중심이 되는 행정을 구현하겠다"고 덧붙였다.