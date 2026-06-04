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민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 3일 오후 광주광역시 서구 자신의 선거사무소에서 지지자들로부터 당선 확실을 축하받고 있다.독자 제공
민형배 더불어민주당 후보가 제9회 전국동시지방선거에서 초대 전남광주통합특별시장에 당선됐다.
민 당선인은 4일 새벽 0시 30분 기준 60.72% 개표율을 기록 중인 가운데, 79.90%의 득표율을 올렸다.
2위 국민의힘 이정현 후보(10.61%), 3위 정의당 강은미 후보(4.05%), 진보당 이종욱 후보(3.73%), 무소속 김광만 후보(1.68%) 등을 압도적인 표 차로 앞서며 당선이 확정됐다.
민 당선인은 오는 7월 출범하는 대한민국 첫 통합특별시를 이끌게 됐다.
민 당선인은 당선 확정 직후 "전남광주통합특별시장이라는 막중한 소임을 맡겨 주셨다. 머리 숙여 감사 인사를 올린다"며 "시민 여러분의 선택을 무겁게 받들겠다"고 말했다.
이어 "지금 우리는 대한민국 최초이자 유일한 통합특별시의 문 앞에 섰다. 전남과 광주가 하나가 돼 대한민국의 새로운 성장축으로 도약할 기회가 왔다"면서 "이 새로운 길을 시민 여러분과 함께 열어, 지역이 주도하는 압도적 성장의 길을 전남광주가 가장 먼저 증명해 보이겠다"고 강조했다.
"주권자 시민의 뜻이 시정의 중심이 되는 행정 구현할 것"