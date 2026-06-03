연합뉴스

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허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 경기 과천 중앙선관위에서 투표용지 부족 사태 관련 대국민 사과를 하고 있다.제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표일인 3일 일부 투표소에서 발생한 '투표용지 부족 사태'에 대해 중앙선거관리위원회(위원장 노태악)가 사과했다. 하지만 국민의힘은 "더 이상 선거가 정상적으로 진행되기 어렵다"며 서울 선거 개표 중단과 선거 연기를 요구하고 나서 파문이 커질 것으로 보인다.허철훈 중앙선관위 사무총장은 이날 오후 9시 대국민 사과 기자회견을 열고 "6월 3일 선거일 투표 과정에서 일부 투표소의 투표용지 부족으로 국민 여러분께 큰 혼란과 심려를 끼쳐 드렸다"라며 "소중한 주권을 행사하기 위해 투표소를 찾아주신 국민께 불편을 드리고, 공정한 선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손한 점에 대해 책임을 통감하며 깊이 사과드린다"라고 밝혔다.허 사무총장은 "해당 사실을 인지한 즉시 투표용지가 부족한 투표소로 투표용지를 이송하였으며, 해당 투표소에서 대기 중인 유권자는 마감 시각이 지나더라도 정상적으로 투표를 할 수 있도록 조치하고 안내했다"고 설명했다. 그러면서 "중앙선관위는 이번 사안을 엄중히 인식하고 있다"며 "개표가 종료되는 즉시 일부 투표소의 투표용지가 부족했던 원인과 문제점을 정확히 파악하여 재발 방지 대책을 마련하겠다"고 밝혔다.하지만 국민의힘은 서울 지역 선거 개표 중단과 선거 연기를 요구했다. 송언석 국민의힘 원내대표는 오후 9시 5분께 당 개표상황실이 마련된 국민의힘 중앙당사 지하 1층에서 기자회견을 열고 "더 이상 이 선거가 정상적으로 진행되기 어렵다는 게 많은 국민의 지적"이라면서 "선관위에 분명히 요구한다. 서울 선거 개표를 지금 즉시 중단하고, 공직선거법 제196조에 의거해 선거를 연기할 것을 요구한다"고 밝혔다.