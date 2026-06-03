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26.06.03 21:12최종 업데이트 26.06.03 21:12
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사전투표함 개함과 개표에 이어 3일 오후 9시, 본 투표함 개함과 개표가 시작됐다. 신영근

제9회 지방선거 전국 투표율(잠정 집계)이 60.9%를 기록한 가운데, 3일 오후 8시 30분 서산 팔봉면 고파도 투표함이 개표장에 도착하면서 서산 지역 총 57개 본 투표함이 모두 도착했다.

이날 오후 6시 20분 서산시 선관위원장의 사전 투표함 개함 선언에 이어 개표가 진행 중이며, 도착한 본 투표함은 확인 절차 후 오후 9시, 본 투표함에 대해서도 개함을 선언했다.

본 투표함 개함 후 투표지 분류가 끝나면 곧바로 개표가 진행될 예정이지만, 본투표 개표는 지난 총선과 대선에 비해 약 1시간 정도 늦었다.

이에 대해 선관위 관계자는 "단일 투표에 비해 지방선거는 투표용지가 7종으로 투표지 분류에 시간이 걸린 것"이라면서 "개함과 개표는 순조롭게 진행 중"이라고 설명했다.

한편, 서산시 최종 투표율은 전국 투표율보다 1.00%P 낮은 59.9%를 기록했지만, 이는 지난 지방선거 최종 투표율 48.6%보다는 11.3%P 높은 투표율이다(관련기사: https://omn.kr/2iibi [서산] 제9회 지선 투표 종료, '최종 투표율 서산 잠정 59.9%'…지난 지선보다 11.3%P↑).

서산시는 유권자 14만 8383명 중 8만 8827명이 투표했다.
서산시 마지막 투표함이 개표장에 도착하면서 본 투표함 개함과 개표가 시작됐다. 신영근

사전투표함 개함과 개표에 이어 3일 오후 9시, 본 투표함 개함과 개표가 시작됐다. 신영근
사전투표함 개함과 개표에 이어 3일 오후 9시, 본 투표함 개함과 개표가 시작됐다. 신영근
#서산시지방선거 #본투표함개함

6.3 지방선거
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