신영근

사전투표함 개함과 개표에 이어 3일 오후 9시, 본 투표함 개함과 개표가 시작됐다.제9회 지방선거 전국 투표율(잠정 집계)이 60.9%를 기록한 가운데, 3일 오후 8시 30분 서산 팔봉면 고파도 투표함이 개표장에 도착하면서 서산 지역 총 57개 본 투표함이 모두 도착했다.이날 오후 6시 20분 서산시 선관위원장의 사전 투표함 개함 선언에 이어 개표가 진행 중이며, 도착한 본 투표함은 확인 절차 후 오후 9시, 본 투표함에 대해서도 개함을 선언했다.본 투표함 개함 후 투표지 분류가 끝나면 곧바로 개표가 진행될 예정이지만, 본투표 개표는 지난 총선과 대선에 비해 약 1시간 정도 늦었다.이에 대해 선관위 관계자는 "단일 투표에 비해 지방선거는 투표용지가 7종으로 투표지 분류에 시간이 걸린 것"이라면서 "개함과 개표는 순조롭게 진행 중"이라고 설명했다.한편, 서산시 최종 투표율은 전국 투표율보다 1.00%P 낮은 59.9%를 기록했지만, 이는 지난 지방선거 최종 투표율 48.6%보다는 11.3%P 높은 투표율이다(관련기사: https://omn.kr/2iibi [서산] 제9회 지선 투표 종료, '최종 투표율 서산 잠정 59.9%'…지난 지선보다 11.3%P↑).서산시는 유권자 14만 8383명 중 8만 8827명이 투표했다.