임병도

북갑 보궐선거 무소속 한동훈 후보 지지자가 캠프 앞에서 방송3사 출구조사를 보고 있다.6.3 부산 북갑 보궐선거는 전국에서 가장 관심이 집중되는 지역 중 한 곳입니다. 민주당 하정우 후보와 무소속 한동훈 후보가 엎치락뒤치락하며 일희일비하는 선거구입니다.기자가 현장을 찾은 3일 오후 5시 무렵, 한동훈 후보 선거사무실이 있는 덕천역 주변에는 삼삼오오 한 후보 지지자들이 모여들고 있었습니다. 지지자들의 표정은 밝았지만, 선거 결과에 대한 기대감과 불안감이 교차하는 듯 보였습니다.한 후보 측은 선거사무소 공간이 협소해, 신분증을 통해 북구 거주가 확인된 유권자만 입장시켰습니다. 하지만 모여 있는 지지자들에 비해 입장하는 북구 유권자는 그리 많지 않았습니다.투표 마감인 오후 6시가 다가오면서 한 후보 지지자들도 점점 늘어났습니다. 그런데 돌연 한 유튜버가 "오후 6시 30분 전에 모여 있으면 선거법 위반"이라고 소리치며 지지자들을 해산시켰습니다. 한 후보 지지자들은 선거사무소 건물 입구를 제외한 주변으로 흩어졌습니다.오후 6시 방송3사 출구조사가 발표됐지만, 캠프 앞은 조용했습니다. 방송3사 출구조사에서 민주당 하정우 후보가 42.6%를 얻어 무소속 한동훈 후보(41.6%)를 앞섰기 때문입니다. 오차범위 내 접전으로 나타났지만, 한 후보가 앞설 것으로 예상했던 지지자들은 실망감을 감추지 못했습니다.하지만 이내 조용했던 캠프 앞에서 환호성이 터져 나왔습니다. JTBC 예측조사에서 무소속 한동훈 후보가 48.1%를 기록하며 민주당 하정우 후보(37.6%)를 10%포인트 가까이 앞섰기 때문입니다. 지지자들은 JTBC 예측조사가 더 확실하다면서 삼삼오오 모여 방송3사 출구조사와 비교하는 등 목소리를 높이며 흥분을 감추지 못했습니다.이날 부산지역 투표율은 62.1%로 추정 집계되었습니다(오후 8시 기준). 북구는 이보다 훨씬 높은 70.2%를 기록했습니다. 한 후보 지지자들은 북구 투표율이 높다는 점을 강조하며 한 후보가 승리할 것이라고 입을 모았습니다.