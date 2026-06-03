공동취재사진

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장과 송언석 공동선대위원장 등 공동선대위원장들이 3일 여의도 당사에 마련된 국민의힘 개표 상황실에서 제9회 전국동시지방선거 및 6.3 국회의원 재보궐선거 방송사 출구조사 결과를 보고 있다.국민의힘 입장에서 패배할 경우 큰 정치적 타격이 불가피한 대구도 개표가 끝날 때까지 맘을 졸여야하는 상황이다. 김부겸 민주당 후보는 49.1%, 추경호 국민의힘 후보는 49.9%를 기록하며 격차는 0.8%p에 그쳤다. 부산 북구갑 보궐 선거에선 박민식 국민의힘 후보 15.8%를 기록하며 하정우 민주당 후보(42.6%)나 한동훈 무소속 후보(41.6%)에게 크게 지는 것으로 예측됐다.경북지사 선거는 이철우 국민의힘 후보가 69.7%, 오중기 민주당 후보가 30.3%를 기록해 두 배 가량 차이가 났다. 경기 평택을 보궐 선거에선 유의동 국민의힘 후보 30.6%, 김용남 민주당 후보 30.3%, 조국 조국혁신당 후보 31.1%로 접전이 예상됐다. 하지만 장 대표는 이 대목에서 역시 무표정이었다.계속 말없이 TV를 시청하던 장 대표는 오후 6시 40분께 충혈된 눈으로 5층에 있는 당 대표실로 이동했다. "출구 조사 결과를 어떻게 봤냐", "입장을 발표할 계획이 있냐"라는 취재진의 질문에도 침묵을 유지하며 걸음을 옮길 뿐이었다.송언석 원내대표는 방송 중간 KBS와 진행한 인터뷰에서 "다소 아쉬움이 남는다"며 "처음에 공천 과정이 좀 매끄럽지 못하고 시간이 많이 걸렸던 점이 결과적으로 대구 시민들께 불편함을 드렸던 것 같다"고 말했다. 정점식 정책위의장은 한숨을 내쉬었고, 김민수 최고위원은 눈을 비비거나 마른세수를 했다.