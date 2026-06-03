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장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장과 송언석 공동선대위원장 등 공동선대위원장들이 3일 여의도 당사에 마련된 국민의힘 개표 상황실에서 제9회 전국동시지방선거 및 6.3 국회의원 재보궐선거 방송사 출구조사 결과를 보고 있다.공동취재사진
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6.3 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐 선거 출구 조사 결과가 발표된 3일 오후 6시, 국민의힘 개표상황실이 마련된 서울 여의도 중앙당사 지하 1층에선 정적이 흘렀다.
장동혁 대표와 송언석 원내대표, 정점식 정책위의장, 정희용 사무총장 등 지도부는 한동안 미동 없이 TV 화면을 응시했다. KBS·MBC·SBS 방송 3사와 JTBC가 각각 실시한 출구 조사에서 국민의힘은 16개 광역단체장 중 경북 1곳에서만 우세할 것이라는 예측이 공통되게 나왔다.
지난 2022년 지방선거에서 국민의힘이 광역단체장 17곳 중 12곳을 휩쓸었던 것과는 완전히 달라진 선거 결과 예측이 나온 것이다. 자리를 지키고 있던 국민의힘 관계자들은 한숨을 내쉬거나 굳은 표정으로 출구조사 결과를 지켜봤다.
출구조사 결과 발표 2분 전 현장을 찾은 장 대표는 30분이 넘도록 말 없이 무표정하게 개표방송을 시청했다. 화면 속엔 방송 3사 출구조사 결과 발표가 이어졌다. 서울시장 선거에선 정원오 더불어민주당 후보가 51.4%, 오세훈 국민의힘 후보가 46.0%를 기록했다. 부산시장 선거에선 전재수 민주당 후보가 50.2%, 박형준 국민의힘 후보가 48.3%를 기록했다.
장 대표는 지난 2월 <조선일보>에 "6.3 지방선거 승패의 기준은 서울·부산시장 선거다. 저의 정치 정치 생명 자체가 달려 있다"며 "참패한다면 당 대표 자리에서 물러나는 것이 아니라, 이제 4년도 안 된 정치인 장동혁의 정치 생명은 끝장난다"라고 밝힌 바 있다.
"승패의 기준은 서울·부산시장 선거" 발언 무색...장동혁 정치적 타격 불가피