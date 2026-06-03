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26.06.03 19:21최종 업데이트 26.06.03 19:35
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환호하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선거 캠프이인영, 고민정을 비롯한 더불어민주당 의원들과 이재정 대한적십자사 경기도지사 회장, 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선거 캠프 관계자들이 3일 서울 중구에 마련된 선거캠프 사무실에서 출구 조사 결과를 확인 후 환호하고 있다.공동취재사진

"우와~"
"정원오, 정원오, 정원오!"
"헐, 미쳤다, 미쳤다."

제9회 전국동시지방선거 방송3사 출구조사 발표 당시, 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 상대에 5.4%p 앞선다는 예측 결과가 나오자, 개표상황실 분위기가 순간 달아올랐다(정원오 51.4%, 오세훈 46.0%).

서울 중구 세종대로에 마련된 상황실에는 이재정 후원회장을 비롯해 이인영 상임선대위원장, 이해식 총괄선대본부장 등이 가장 앞줄에 앉았다. 정원오 후보는 앞서 캠프 관계자들과 출입기자들을 격려하기 위해 오후 5시께 다녀간 뒤 자택에서 머무르고 있는 것으로 알려졌다.

상황실에는 캠프 관계자 20여 명도 몰려와 출구조사 발표를 지켜봤다. 결과가 나오자 캠프 관계자들은 일제히 함성을 지르는가 하면, "진짜 고생 많았다"라며 곁에 있던 다른 이를 껴안는 등 크게 고무된 모습이었다.

한 공보단 관계자는 발표를 보며 기도하듯 두 손을 모았고, 다른 캠프 관계자는 눈시울이 붉어지며 눈물을 흘리기도 했다. 결과가 나오자 두 손을 번쩍 들고 만세를 부르는 관계자, 펄쩍 펄쩍 뛰는 캠프 관계자도 있었다.

이인영 상임선거대책위원장정원오 더불어민주당 서울시장 후보 상임선거대책위원장인 이인영 의원이 3일 오후 서울 중구 정원오 더불어민주당 서울시장 선거사무소 개표상황실에서 출구조사와 관련해 발언을 하고 있다.공동취재사진

이인영 상임선대위원장은 이후 마이크를 잡고 "지난 13일 동안 정원오 후보는 진실된 마음으로 서울시민들의 꿈을 받아안기 위해 최선을 다했다"며 "출구조사 결과, 긍정적인 방향을 보고 있다만, 아직 개표가 시작되지 않았기 때문에 좀 더 상황을 지켜보겠다"고 했다. 그는 "서울시민들의 새로운 서울을 여망하는 그 꿈이 정 후보 지지로 모아져 있기를 기대한다"고도 덧붙였다.

예고 없이 기자단 찾아온 정원오, '좋은 꿈 꿨냐' 묻자 답한 말

취재진과 인사 나누는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 제9회 전국동시지방선거일인 3일 오후 서울 중구 세종대로 캠프에서 취재진과 인사를 나누고 있다.공동취재사진

이날 별다른 공개일정이 없던 정 후보는 이날 오후 4시 40분께 예고 없이 캠프에 나타났다. 그는 빌딩 10층에서부터 3층까지 내려오며 각 캠프 본부를 방문해 그간의 노고에 감사를 표하고, 함께 사진을 찍었다고 한다. 계단을 내려오는 정 후보는 환하고 밝은 표정으로 웃고 있었다.

정 후보는 캠프 3층 기자실을 찾아와 기자들과 일일이 악수하며 "개근 하시는 분들, 자주 보신 분들이 많다. 고생들이 정말 많으셨다"고 고개를 숙였다. 인사가 끝나자 이어 큰 목소리로 "제가 이따가 다시 오긴 할 텐데, 그땐 경황이 없을 것 같아서 미리 인사를 드렸다"라며 "그간 고생들 많으셨고, 계속 좋은 인연으로 함께하길 바란다"고 했다.

'어제 좋은 꿈 꾸셨느냐'라는 <오마이뉴스> 기자 질문에 정 후보는 웃으며 "원래 꿈을 안 꾸는 게 제일 좋은 꿈이라면서요"라고 답한 뒤 "감사하다"라고만 말한 뒤 현장을 떠났다.

공보단 측에 따르면 정 후보는 이날 '당선 유력'이 확실시되는 오후 9시 전후로 다시 캠프에 와서 간단한 소회와 입장을 발표할 예정이라고 한다. 현장에서 출구조사 발표 설명을 지켜보던 선대위원장들은 오후 6시 30분께 웃으며 서로 악수한 뒤 현장을 떠났다.

취재진과 인사 나누는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 제9회 전국동시지방선거일인 3일 오후 서울 중구 세종대로 캠프에서 취재진과 인사를 나누고 있다.공동취재사진

이날 별다른 공개일정이 없던 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 이날 오후 4시 40분께 예고 없이 캠프에 나타났다. 정 후보는 캠프 3층 기자실을 찾아와 기자들과 일일이 악수하며 “개근 하시는 분들, 자주 보신 분들이 많다. 고생들이 정말 많으셨다”고 고개를 숙였다. 기자들에 인사 중인 정 후보 모습.유성애


#정원오 #서울시장 #출구조사 #정원오캠프 #당선유력

6.3 지방선거
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