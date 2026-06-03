▲환호하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선거 캠프
이인영, 고민정을 비롯한 더불어민주당 의원들과 이재정 대한적십자사 경기도지사 회장, 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선거 캠프 관계자들이 3일 서울 중구에 마련된 선거캠프 사무실에서 출구 조사 결과를 확인 후 환호하고 있다.공동취재사진
"우와~"
"정원오, 정원오, 정원오!"
"헐, 미쳤다, 미쳤다."
제9회 전국동시지방선거 방송3사 출구조사 발표 당시, 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 상대에 5.4%p 앞선다는 예측 결과가 나오자, 개표상황실 분위기가 순간 달아올랐다(정원오 51.4%, 오세훈 46.0%).
서울 중구 세종대로에 마련된 상황실에는 이재정 후원회장을 비롯해 이인영 상임선대위원장, 이해식 총괄선대본부장 등이 가장 앞줄에 앉았다. 정원오 후보는 앞서 캠프 관계자들과 출입기자들을 격려하기 위해 오후 5시께 다녀간 뒤 자택에서 머무르고 있는 것으로 알려졌다.
상황실에는 캠프 관계자 20여 명도 몰려와 출구조사 발표를 지켜봤다. 결과가 나오자 캠프 관계자들은 일제히 함성을 지르는가 하면, "진짜 고생 많았다"라며 곁에 있던 다른 이를 껴안는 등 크게 고무된 모습이었다.
한 공보단 관계자는 발표를 보며 기도하듯 두 손을 모았고, 다른 캠프 관계자는 눈시울이 붉어지며 눈물을 흘리기도 했다. 결과가 나오자 두 손을 번쩍 들고 만세를 부르는 관계자, 펄쩍 펄쩍 뛰는 캠프 관계자도 있었다.