공동취재사진

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 제9회 전국동시지방선거일인 3일 오후 서울 중구 세종대로 캠프에서 취재진과 인사를 나누고 있다.이날 별다른 공개일정이 없던 정 후보는 이날 오후 4시 40분께 예고 없이 캠프에 나타났다. 그는 빌딩 10층에서부터 3층까지 내려오며 각 캠프 본부를 방문해 그간의 노고에 감사를 표하고, 함께 사진을 찍었다고 한다. 계단을 내려오는 정 후보는 환하고 밝은 표정으로 웃고 있었다.정 후보는 캠프 3층 기자실을 찾아와 기자들과 일일이 악수하며 "개근 하시는 분들, 자주 보신 분들이 많다. 고생들이 정말 많으셨다"고 고개를 숙였다. 인사가 끝나자 이어 큰 목소리로 "제가 이따가 다시 오긴 할 텐데, 그땐 경황이 없을 것 같아서 미리 인사를 드렸다"라며 "그간 고생들 많으셨고, 계속 좋은 인연으로 함께하길 바란다"고 했다.'어제 좋은 꿈 꾸셨느냐'라는 <오마이뉴스> 기자 질문에 정 후보는 웃으며 "원래 꿈을 안 꾸는 게 제일 좋은 꿈이라면서요"라고 답한 뒤 "감사하다"라고만 말한 뒤 현장을 떠났다.공보단 측에 따르면 정 후보는 이날 '당선 유력'이 확실시되는 오후 9시 전후로 다시 캠프에 와서 간단한 소회와 입장을 발표할 예정이라고 한다. 현장에서 출구조사 발표 설명을 지켜보던 선대위원장들은 오후 6시 30분께 웃으며 서로 악수한 뒤 현장을 떠났다.