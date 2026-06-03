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26.06.03 19:02최종 업데이트 26.06.03 19:02
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김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 3일 오후 6시께 대구 두류네거리에 위치한 캠프 사무실에서 방송 3사 출구조사와 JTBC 예측조사 결과 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 박빙으로 나오자 선대위 관계자, 지지자들과 환호하고 있다.

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 선대위 관계자, 지지자들이 3일 오후 6시께 방송 3사 출구조사, JTBC 예측조사 결과 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 박빙으로 나오자 미소를 짓고 있다. 소중한

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 3일 오후 6시께 방송 3사 출구조사, JTBC 예측조사 결과 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 박빙으로 나온 직후 지지자들에게 감사의 말을 전하고 있다.소중한

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 선대위 관계자, 지지자들이 3일 오후 6시께 방송 3사 출구조사, JTBC 예측조사 결과 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 박빙으로 나오자 환호하고 있다. 소중한
#김부겸 #추경호 #대구시장 #지방선거

6.3 지방선거
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