소중한

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 3일 오후 6시께 방송 3사 출구조사, JTBC 예측조사 결과 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 박빙으로 나온 직후 지지자들에게 감사의 말을 전하고 있다.