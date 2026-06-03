김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 3일 오후 6시께 대구 두류네거리에 위치한 캠프 사무실에서 방송 3사 출구조사와 JTBC 예측조사 결과 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 박빙으로 나오자 선대위 관계자, 지지자들과 환호하고 있다. ▲김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 선대위 관계자, 지지자들이 3일 오후 6시께 방송 3사 출구조사, JTBC 예측조사 결과 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 박빙으로 나오자 미소를 짓고 있다. 소중한 ▲김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 3일 오후 6시께 방송 3사 출구조사, JTBC 예측조사 결과 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 박빙으로 나온 직후 지지자들에게 감사의 말을 전하고 있다.소중한 ▲김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 선대위 관계자, 지지자들이 3일 오후 6시께 방송 3사 출구조사, JTBC 예측조사 결과 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 박빙으로 나오자 환호하고 있다. 소중한 #김부겸 #추경호 #대구시장 #지방선거 구독하기 6.3 지방선거 이전글 세종교육감 선거 출구조사, '민주진보 단일후보' 임전수 1위… 2.6%p 초박빙 우세 다음글 [서산] 제9회 지선 투표 종료, '최종 투표율 서산 잠정 59.9%'…지난 지선보다 11.3%P ↑ 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천1 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 소중한 (extremes88) 내방 구독하기 트위터 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차2343 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 세종교육감 선거 출구조사, '민주진보 단일후보' 임전수 1위… 2.6%p 초박빙 우세 [서산] 제9회 지선 투표 종료, '최종 투표율 서산 잠정 59.9%'…지난 지선보다 11.3%P ↑ 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크