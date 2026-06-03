공동취재사진

하정우 42.6%, 한동훈 41.6%, 박민식 15.8%.

부산 북갑 국회의원 보궐선거 무소속 한동훈 후보가 3일 부산 북구 선거사무소에서 방송사 출구조사 결과를 지켜보고 있다.6·3 지방선거·재보궐선거 본투표 마감 뒤인 3일 오후 6시경, 최대 승부처인 부산 북갑 보궐선거 방송3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사 결과가 TV 화면에 뜨자 한동훈 무소속 후보 선거사무소가 일순간에 "와!" 들썩였다. 흰옷을 입고 모인 수십 명 지지자들이 "한동훈!"을 외치며 열광했다. 하정우 더불어민주당 후보와 겨우 1%P 차로 '초접전'을 알리는 예측치였지만 승리를 자신하는 분위기였다.얼마 뒤 하정우 37.6%, 한동훈 48.1%라는 JTBC 예측조사 결과가 뜬 직후엔 선거사무소에서 더 큰 함성과 박수가 쏟아졌다. 한 후보 지지자들은 "이긴다! 이긴다!"라고 반복해 외치거나 "으쌰라으쌰!"라며 팔뚝질을 하기도 했다. 한 후보는 옅은 미소를 짓다가도 시종일관 덤덤한 표정으로 출구조사 결과를 지켜보는 등 화면에서 눈을 떼지 않았다.