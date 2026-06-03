페이스북

이준권 충남교총 회장이 자신의 페이스북에 지난 5월 29일에 올려놓은 최교진 교육부장관의 댓글.앞서 지난 2일, 이준권 충남교총 회장 페이스북 등에 따르면 최 장관은 유우석 전 후보가 지난 5월 28일 오후에 쓴 페이스북에 응원 댓글을 달았다. 유 전 후보는 임전수 후보의 유세 사진 등과 함께 올린 해당 글에서 "세종 민주진보 후보 단일화 추진위 공동대표단 기자회견에 함께 하고 저녁 유세에도 함께 했다"라면서 "임전수 후보가 최종 후보로 선정되었다. 무엇보다 이번 단일화는 경쟁을 넘어 연대의 가능성을 확인한 과정이었다"라고 적었다.이 글에 대해 최 장관은 "훌륭하십니다. 고맙습니다, ♡♡♡♡♡"라고 댓글을 달았다가 몇 시간 만에 삭제했다. 이에 대해 일부에서 "임전수 후보 지지 아니냐", "선거 개입이다"란 지적이 나왔다.