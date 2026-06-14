▲minolta AF V&D촬영
붐비는 명동의 거리에서 순간적인 스냅은 자동카메라의 매력이다.이재필
'투머치토커' 카메라
한때 인터넷에서 유행했던 박찬호 선수의 별명은 '투머치 토커'다. 한 번 이야기를 시작하면 끝이 없을 정도로 말이 많다는 유쾌한 뜻이다. 카메라에도 그런 별명을 붙일 만한 카메라가 있다. 필름 카메라 애호가라면 주저 없이 이 모델을 떠올릴 테다. 오늘 산책을 함께하는 주인공은 '미놀타(Minolta) AF V&D'다.
미놀타의 자동초점(AF) 콤팩트 라인업 중에서도 유별난 모델이다. AF-S, AF-V, V&D, Talker까지 이름만 들어도 꽤 거창하다. 1980년대 일본 전자 회사들이 품었던 첨단 기술을 향한 집착이 이 작은 플라스틱 덩어리 안에 가득 담겼다. 카메라를 조금 만져본 사람이라면 모델명 끝에 붙은 'D'를 보며 자연스레 '데이터백(Data back)'을 떠올린다.
필름 우측 하단에 주황색 빛으로 촬영 날짜나 시간을 찍어주던 낭만적인 기능이다. 내 카메라의 D는 수명을 다해 죽어 있었다. 뒷면의 작은 액정은 희미했고 날짜를 새겨주는 기능은 멈췄다. 세월은 인간에게도 그렇지만 정밀한 전자기기에게 생각보다 훨씬 잔인하다.
기계가 말을 건네던 낭만의 시대
이 카메라의 진짜 정체성이자 가장 큰 의문은 바로 'V'에 있다. 뒤판을 무심코 뒤집어 보기 전까지는 나 역시 V의 의미를 전혀 이해하지 못했다. 바디 뒷면에 새겨진 작은 사람 모양 아이콘과 촘촘하게 뚫린 스피커 구멍을 발견하고 나서야 헛웃음을 지었다. Voice(목소리). 그렇다. 이 카메라는 말을 한다.
필름이 제대로 감기지 않았을 때, 어두워서 플래시를 터뜨려야 할 때, 피사체와 너무 가까워 초점을 맞출 수 없을 때. 카메라는 내장 스피커로 영어와 일본어 안내를 끊임없이 건넨다.
"Please load the film(필름을 넣어주세요)."
"Too close(너무 가깝습니다)."
스마트폰이나 최신 인공지능 기기의 매끄러운 음성에 비하면 투박하기 짝이 없다. 지지직거리며 흘러나오는 기계음은 오래된 1980년대 B급 SF 영화 소품처럼 들린다. 전자기술이 모든 것을 미래처럼 보이게 만들던 시절에는 이것이 무척 혁신적이고 자랑스러운 기능이었을 테다. 버튼 하나만 누르면 삶이 더 편리하고 친절해지리라 믿었던 특유의 낙관주의가 고스란히 남아 있다.
느릿하지만 다정한 시선
기능적인 재미만 있는 것은 아니다. 사진을 만들어내는 기술적 구조 역시 당시 기준으로는 꽤 훌륭했다. 35mm F2.8 렌즈는 단순한 보급형 수준을 훌쩍 넘는다. 2.8이라는 조리개 수치는 초보자에게 꽤 중요하다.
저가형 콤팩트 카메라들이 어두운 렌즈 탓에 실내 촬영을 포기해야 했던 시절, F2.8은 제법 욕심을 낸 고급 사양이었다. 빛이 부족한 흐린 골목이나 지하 상가에서도 셔터 속도를 확보해 흔들림 없는 사진을 얻는다. 피사체 주변을 부드럽게 날려주는 아웃포커싱 표현도 준수하다.