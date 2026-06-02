전선정

추경호 국민의힘 대구시장 후보가 6.3 지방선거 전날인 2일 오후 대구 중구 동성로에서 마지막 유세를 하고 있다.추경호 국민의힘 대구시장 후보의 마지막 유세 주제는 선거운동 기간 동안 반복해온 "경제를 살리겠다"는 것과 "보수의 심장을 지켜야 한다"였다.추 후보는 선거운동 마지막 날인 2일 오후 대구 중구 동성로 한일극장 CGV 앞에서 열린 마지막 유세에서 "저는 이번 선거에서 시민들로부터 두 가지 당부를 받았다"며 "하나는 경제 살려달라, 하나는 보수의 심장 대구를 반드시 지켜서 대구의 자존심을 지켜 달라는 것이었다"고 말했다.그는 "시장에서, 길거리에서 많은 분들이 제 손을 잡고 하시는 말씀디 다 똑같다"며 "손을 잡고 울먹이면서 '우짜든동(어떻게 하든) 이겨라', '우짜든동 대구의 자존심을 지켜달라'고 말씀하신다"고 전했다.그러면서 "경제는 경제를 잘 아는 경제부총리를 지낸 추경호가 답"이라며 "대한민국이 검증한 경제전문가 추경호가 파란당 후보보다 월등히 낫다. 이건 게임이 되지 않는다. 동의하느냐"고 물었다.추 후보는 또 "이재명 정권이 해도 해도 너무한다. 정권의 오만함이 하늘을 찌른다. 반드시 견제해야 한다"며 "국회 장악하고 행정부 장악하고 지방 권력, 그것도 보수의 심장 대구까지 차지하려고 하는 건 아니다"라고 주장했다. 이어 그는 "우리가 승리해서 자유민주주의를 지키고 흔들리는 법치를 바로 세우고 대한민국을 지켜야 된다"며 "여러분들이 그 절절한 마음으로 우짜든동 이겨야 한다고 말씀하신다"고 말했다.추 후보는 "내일은 전부 2번이다. 대구시장도 2번, 구청장·군수·시의원·구의원·군의원 마카다(모두 다) 2번"이라며 "2번 찍을 준비 되셨나, 여러분이 2번을 찍으면 대구 경제를 살리고 대한민국 자유민주주의를 지키는 길"이라고 강조했다.그는 "내일 반드시 투표장에 가셔서 한 분도 빠짐없이 권리 행사를 해 주시기 바란다"며 "유세차를 통해 저희 유세를 하는 기간 중 시민들에게 다소간의 불편을 끼쳐 드린 점에 대해서는 죄송하게 생각한다"고 고개를 숙였다.마지막으로 "한 표 부족하다. 끝까지 최선을 다해 주셔야 한다. 내일은 전부 투표장 가셔야 한다"며 "사전투표 안 하셨기 때문에 내일 본투표는 반드시 하셔서 남은 한 표를 지켜주셔야 한다"고 호소했다.