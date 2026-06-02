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26.06.02 22:27최종 업데이트 26.06.02 22:27
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추경호 국민의힘 대구시장 후보가 6.3 지방선거 전날인 2일 오후 대구 중구 동성로에서 마지막 유세를 하고 있다.전선정

추경호 국민의힘 대구시장 후보의 마지막 유세 주제는 선거운동 기간 동안 반복해온 "경제를 살리겠다"는 것과 "보수의 심장을 지켜야 한다"였다.

추 후보는 선거운동 마지막 날인 2일 오후 대구 중구 동성로 한일극장 CGV 앞에서 열린 마지막 유세에서 "저는 이번 선거에서 시민들로부터 두 가지 당부를 받았다"며 "하나는 경제 살려달라, 하나는 보수의 심장 대구를 반드시 지켜서 대구의 자존심을 지켜 달라는 것이었다"고 말했다.

그는 "시장에서, 길거리에서 많은 분들이 제 손을 잡고 하시는 말씀디 다 똑같다"며 "손을 잡고 울먹이면서 '우짜든동(어떻게 하든) 이겨라', '우짜든동 대구의 자존심을 지켜달라'고 말씀하신다"고 전했다.

그러면서 "경제는 경제를 잘 아는 경제부총리를 지낸 추경호가 답"이라며 "대한민국이 검증한 경제전문가 추경호가 파란당 후보보다 월등히 낫다. 이건 게임이 되지 않는다. 동의하느냐"고 물었다.

추 후보는 또 "이재명 정권이 해도 해도 너무한다. 정권의 오만함이 하늘을 찌른다. 반드시 견제해야 한다"며 "국회 장악하고 행정부 장악하고 지방 권력, 그것도 보수의 심장 대구까지 차지하려고 하는 건 아니다"라고 주장했다. 이어 그는 "우리가 승리해서 자유민주주의를 지키고 흔들리는 법치를 바로 세우고 대한민국을 지켜야 된다"며 "여러분들이 그 절절한 마음으로 우짜든동 이겨야 한다고 말씀하신다"고 말했다.

"한 표 부족하다, 내일은 전부 투표장 가셔야 한다"

추 후보는 "내일은 전부 2번이다. 대구시장도 2번, 구청장·군수·시의원·구의원·군의원 마카다(모두 다) 2번"이라며 "2번 찍을 준비 되셨나, 여러분이 2번을 찍으면 대구 경제를 살리고 대한민국 자유민주주의를 지키는 길"이라고 강조했다.

그는 "내일 반드시 투표장에 가셔서 한 분도 빠짐없이 권리 행사를 해 주시기 바란다"며 "유세차를 통해 저희 유세를 하는 기간 중 시민들에게 다소간의 불편을 끼쳐 드린 점에 대해서는 죄송하게 생각한다"고 고개를 숙였다.

마지막으로 "한 표 부족하다. 끝까지 최선을 다해 주셔야 한다. 내일은 전부 투표장 가셔야 한다"며 "사전투표 안 하셨기 때문에 내일 본투표는 반드시 하셔서 남은 한 표를 지켜주셔야 한다"고 호소했다.

추경호 국민의힘 대구시장 후보가 6.3 지방선거 전날인 2일 오후 대구 중구 동성로에서 마지막 유세를 하고 있다. 오른쪽은 배우자 김희경씨.전선정

추 후보의 마지막 유세에는 배우자 김희경씨도 무대에 올라와 인사했다. 김씨는 "지금 이 시간까지 이렇게 힘든 시간을 함께 손 잡아주셔서 여기까지 왔다"며 "추경호 후보가 여러분들과 손잡고 앞으로 계속 나아갈 것이다. 많이 도와주셔서 진심으로 감사드린다"고 말하며 울먹였다.

지역 국회의원들도 무대에 올라와 추 후보를 지지해 달라고 호소했다. 하지만 이들은 김부겸 후보와 민주당 정권에 대한 이념 공세에 더 치중했다.

김상훈 의원은 "내일은 철새 정치인, 정계 은퇴 선언하고 경기 양평 군민이 된 김부겸 후보를 다시 양평으로 보내는 날"이라고 했다.

강대식 의원은 "권력을 남용하는 민주당과 이재명 정권, 애국시민의 회초리로 반드시 응징해야 되지 않겠나"라며 "2번 찍어야 경제 살리고 안보 살린다. 독재 완성 저지할 수 있고 죄 지은 사람 감옥 보낼 수 있다"고 주장했다.

주호영 의원은 "대구에 문재인, 이재명 싫어하는 사람 많다. 헌정 체제 파괴하고 나라 허물려고 할 때 김부겸이 쓴소리 하는 것 봤느냐"며 "김부겸은 문재인, 이재명과 같다. 대구에서 이재명 찍겠느냐"고 했다. 이어 "해방 이후에 이런 일이 처음이다. 대통령 됐다고 지 공소 취소해 달라고 떠벌리고 다닌다. 자기가 무죄면 재판으로 무죄를 받으면 되지 겁을 줘서 공소 취소한다는 말 자체가 죄가 있다는 걸 인정하는 것 아니냐"고 주장했다.

이진숙 달성군 국회의원 후보도 "'박근혜 존경한다고 하니까 진짜 존경하는 줄 알았나'라고 하는 말에 좌파 민주당의 정체가 들어 있다"며 "경제 살린다니까 진짜 경제 살리는 줄 알았나? 대구가 우리 편이냐라고 하는 일당들이 이재명 일당이고 김부겸은 이재명 쌍둥이다. 속지 말라"고 주장했다.
#대구시장 #추경호 #마지막유세 #국민의힘 #지방선거

6.3 지방선거
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