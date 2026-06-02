소중한

"하늘에 계신 아버지께 외치겠습니다. 아부지 도와주이소!"

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 6.3 지방선거를 하루 앞둔 2일 오후 대구 중구 동성로에서 마지막 유세를 하던 중 선친 이야기를 꺼내며 눈물을 흘리고 있다.은퇴를 번복하고 불모지에 다시 한 번 뛰어든 김부겸이 어쩌면 마지막일 수 있는 유세를 지난해 세상을 떠난 아버지에게 보내는 기도와 사부곡, 그리고 끝내 눈물로 마무리했다. 6.3 지방선거 본투표 전날인 2일 오후 대구 중구 동성로에서 마지막 유세를 한 그는 목이 쉰 채 선친에게 "도와달라"고 외치며 눈물을 보였다.김 후보는 이날 오후 7시 30분께 옛 대구백화점 앞 유세차에 올랐다. 당락 여부에 따라 달라질 40년 정치 인생의 기로에 놓인 김 후보는 "제 개인 인생에서 10번째, 대구에서 5번째 출마"라며 "마지막 유세가 될지도 모르기 때문에 내 가슴에 있는 이야기를 털어놓고 싶다"고 운을 뗐다. 이어 "보수의 심장을 지키려다가 대구의 심장이 꺼져가는 이 어려운 현실을 바꿔 달라는 시민 염원에 답하겠다"며 "내가 대구 경제를 살려보겠다. 대구의 미래만 생각하고 결심해달라"고 호소했다.그는 자신이 대구시장에 당선되면 ▲ 민주당 견제 ▲ 보수 재건 ▲ 대구 경제 살리기라는 세 가지 이득을 얻을 수 있다고 강조했다. 김 후보는 "제가 (공소취소) 특검법은 안 된다고 하자, 당에서도 바로 알겠다며 야당과 협의하겠다고 하지 않았냐"며 "앞으로 대구 시민의 대표자로서 민주당에 대한 제동 장치 역할을 하겠다"고 말했다.이어 "국민의힘의 현재 모습이 대한민국을 떠받칠 수 있는 건강한 보수 정당이 맞느냐"며 "대구 시민들이 이번에 심판을 해준다면 이들도 건강한 보수로 다시 태어날 것"이라고 설명했다. 그러면서 "대구 신공항에 올인해 건설 투자를 유치하고 훌륭한 대구 일꾼들이 참여하게 하겠다"며 "신공항 사업이 진행되면 대기업 회장들에게 투자 제안 초대장을 보내겠다. 전국 최하위 GRDP(지역내총생산) 경제 지표도 여러분이 결단하면 해낼 수 있다"고 덧붙였다.