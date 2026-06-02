남소연

오세훈 국민의힘 서울시장 후보 지지자들이 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 서울 서대문구 신촌 스타광장에서 열린 파이널 유세에서 연호하고 있다.해가 지자 오 후보를 보기 위해 몰려든 지지자들로 스타광장이 가득 찼다. 빨간색 조끼를 입은 오 후보가 등장하면서 두 주먹을 높게 들자 빨간색 옷을 입은 지지자들은 "역시! 오세훈"이라는 손피켓을 든 채 "오세훈!"을 연호했다. 오 후보의 뒤로는 배현진 국민의힘 서울시당 위원장, 박수민 국회의원, 윤희숙 전 국회의원과 오 후보 '시민동행 선대위'의 청년들이 자리했다.이날 오 후보는 자신의 교육정책인 '서울런'을 통해 서울 시내 대학에 진학한 뒤 오 후보의 '시민동행 선대위'에 합류한 한 청년의 경험담을 들으며 무대서 눈물을 보이기도 했다. 오 후보는 "내가 마지막 유세를 신촌으로 마련한 이유가 있다. 가는 곳마다 격려해주고 지지해주던 청년 여러분에게서 밝은 대한민국의 미래를 보았다"고 밝혔다.오 후보는 "내가 처음 정치를 시작하던 20년 전쯤에는 대학가에 가면 공포증이 있었다. 늘 반대하는 시위가 있고 저항이 있었다"면서 "이번에는 대학 네 군데를 갔는데, 갈 때마다 여러분 덕분에 힘을 얻고 돌아올 수 있었다"면서 청년층에 적극적인 지지를 호소했다.이어 "정부의 확장 재정 정책을 지켜보고 있노라면 청년들은 한숨이 절로 나온다. 여당일 때는 정책을 더 열심히 만들지 못해서, 야당일 때는 잘못 가고 있는 여당을 견제하지 못해 이지경이 됐다. 정말 죄송하다"고 말했다. 그러자 시민들은 "괜찮아!"라고 외쳤다.그가 발언 도중 빨간색 조끼를 벗자 '글로벌 탑(top) 3'라는 빨간색 문구가 적힌 흰색 티셔츠가 나왔다. 서울을 세계적으로 3위의 도시로 만들겠다는 오 후보의 포부다. 그는 "이제서야 겨우 도약의 바탕이 마련됐다"며 "성장하는 사람들만 성장하는 것이 아닌 어려운 사회적 약자들도 보듬어서 포용, 성장으로 반드시 3위 국가를 만들어내겠다"고 외쳤다.