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26.06.02 23:53최종 업데이트 26.06.03 00:11
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국민의힘 추경호 대구시장 후보가 2일 대구 중구 동성로에서 막판 유세를 펼치고 있다.연합뉴스

추경호 국민의힘 대구시장 후보의 마지막 유세장에선 "추경호"만큼이나 "이재명"의 이름이 반복해 언급됐다. 국민의힘 소속 국회의원을 비롯한 대구 지역 정치인들이 총출동한 이날 현장은 이재명 정부를 "독재"라고 주장하는 등 네거티브로 가득찼다.

추 후보는 6.3 지방선거 전날인 2일 오후 대구 동성로에서 마지막 유세를 벌였다. 추 후보 유세에 앞서 대구 지역 정치인 18명이 연이어 지원 연설에 나섰다. 주호영·유영하·김승수 등 현역 의원과 이진숙 후보(대구 달성군 국회의원 보궐선거)를 비롯한 이들은 "이재명 독재"라는 표현을 사용하며 "대구가 자유민주주의를 지켜야한다"라고 목소리 높였다.

무대에 오른 추 후보도 "이재명 민주당 정권이 해도 해도 너무한다. 국회 장악하고 행정부 장악하고 지방 권력, 보수의 심장 대구까지 차지하려고 하니 이건 아니다"라며 "대구에서 반드시 승리해서 자유민주주의 지키고, 대한민국을 지켜야 되겠다. 여러분께서 바로 그 절절한 마음으로 '우짜든동 니가 이기라'고 말씀하신다고 생각한다"고 주장했다.

"사전투표율 낮다, 전라도의 반... 대구 시민 나서달라"

추경호 국민의힘 대구시장 후보가 6.3 지방선거 전날인 2일 오후 대구 중구 동성로에서 마지막 유세를 하고 있다.전선정

이날 유세차에는 강대식(동구군위군 을)·권영진(달서구병)·김기웅(중구남구)·김상훈(서구)·김승수(북구을)·유영하(달서구갑)·이인선(수성구을)·주호영(수성구갑)·최은석(동구군위군갑) 의원이 연이어 올랐다. 현역 의원 외에도 권오상(서구청장 후보)·김대권(수성구청장 후보)·김용판(달서구청장 후보)·류규하(중구청장 후보)·이근수(북구청장 후보)·이진숙(달성군 국회의원 후보)·조재구(남구청장 후보)·최재훈(달성군수 후보) 등 출마자들도 연설을 이어갔다.

김승수 의원(대구 북구)은 "6.25 때 공산주의 낙동강 전선에서 고귀한 목숨 던져가며 자유대한민국 지켜낸 곳이 어디냐? 대구다"라며 "우리 대구·경북시도민들이 피땀 흘려 이룩한 대한민국 민주화·산업화를 지켜내자"고 목소리 높였다.

그는 "(지난 대선에서) 우리 (대구의) 투표율 낮았다. 그래서 이재명이 대통령이 됐다. 저질 정치인에게 지배받고 있다"라며 "지금 마음대로 권력 휘두르는 이재명한테 지방권력, 대구까지 내줘야 되겠냐. 우리가 피땀흘려 쌓아올린 자유 대한민국을 망가뜨리고, 다시 독재로 가는 고속도로를 놓기 전에 대구 시민 여러분께서 나서주셔야 한다"라고 말하기도 했다. 그는 "(지난 금·토요일 진행된) 사전투표율도 우리 대구가 제일 낮다. 전라도보다 반쯤밖에 안 된다"라고도 말했다.

유영하 의원(대구 달서구갑)은 "우리가 어떤 곳이냐. 저들의 사탕발림에 넘어갈 그런 도시가 아니다"라며 "배고픔은 참을 수 있어도, 우리를 억누를 독재에는 끝까지 항거하는 위대한 DNA가 핏줄에 있다. 독재를 막아내고 대한민국을 지키는데 동참해달라"고 주장했다.

추경호 국민의힘 대구시장 후보가 6.3 지방선거 전날인 2일 오후 대구 중구 동성로에서 마지막 유세를 하고 있다. 오른쪽은 배우자 김희경씨.전선정

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보를 향한 네거티브도 줄곧 이어졌다. 이진숙 후보는 "(이재명 대통령의) '박근혜 대통령 존경한다고 하니까 진짜 존경하는 줄 알았냐'라는 말에 좌파 민주당의 정체가 드러났다. (나중에) '대구가 우리 편이냐'라고 할 일당들이 이재명 일당이다"라며 "김부겸은 이재명 쌍둥이다. 여러분이 대구를 지켜주지 않으면 대한민국 자유민주주의는 끝장난다"라고 말했다.

주호영 의원(대구 수성구)도 "우리 대구에서 문재인, 이재명 싫어하는 거 맞죠? 헌정체제 파괴하고 나라 허물려고 할 때 김부겸이 쓴 소리 한 번 하는 거 봤냐"라며 "김부겸은 문재인, 이재명과 같은 사람이다. 우리 대구에서 이재명 찍겠냐"라고 소리 높였다.

강대식 의원(대구 동구)도 "2번 찍어야 독재 완성 저지할 수 있다. 2번 찍어야 죄지은 사람 감옥 보낼 수 있다"라고 말했고, 최은석 의원(대구 동구)도 "대한민국의 자유 민주주의를 지키기 위해 그리고 이재명과 더불어민주당의 일당 독재를 끝장내기 위해 2번 꼭 선택해달라"고 목소리 높였다.

추 후보는 "민주당이 4월에 '공소취소 특검법'을 한다고 하고, '스타벅스 (불매)' 이런 것까지 하며 사람들 마음을 돌리게 만들었다. 그 오만함을 우리 대구 시민들이 참지 못한다"라며 "오만한 권력을 반드시 응징해야 한다"라고 주장했다.

유세 현장에서 자신을 "사회복지사"로 소개한 김아무개(50대 여성)씨는 "대구의 보수를 지키고 싶다"며 추 후보의 유세 트럭 앞에서 춤을 췄다. 임아무개(40대 여성)씨는 "경제에 관심이 많다"라고 지지 이유를 밝혔고, 그 옆에 있던 여성은 "추경호 후보님 그냥 너무 사랑한다"라고 말했다.
#추경호

6.3 지방선거
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