전선정

추경호 국민의힘 대구시장 후보가 6.3 지방선거 전날인 2일 오후 대구 중구 동성로에서 마지막 유세를 하고 있다. 오른쪽은 배우자 김희경씨.김부겸 더불어민주당 대구시장 후보를 향한 네거티브도 줄곧 이어졌다. 이진숙 후보는 "(이재명 대통령의) '박근혜 대통령 존경한다고 하니까 진짜 존경하는 줄 알았냐'라는 말에 좌파 민주당의 정체가 드러났다. (나중에) '대구가 우리 편이냐'라고 할 일당들이 이재명 일당이다"라며 "김부겸은 이재명 쌍둥이다. 여러분이 대구를 지켜주지 않으면 대한민국 자유민주주의는 끝장난다"라고 말했다.주호영 의원(대구 수성구)도 "우리 대구에서 문재인, 이재명 싫어하는 거 맞죠? 헌정체제 파괴하고 나라 허물려고 할 때 김부겸이 쓴 소리 한 번 하는 거 봤냐"라며 "김부겸은 문재인, 이재명과 같은 사람이다. 우리 대구에서 이재명 찍겠냐"라고 소리 높였다.강대식 의원(대구 동구)도 "2번 찍어야 독재 완성 저지할 수 있다. 2번 찍어야 죄지은 사람 감옥 보낼 수 있다"라고 말했고, 최은석 의원(대구 동구)도 "대한민국의 자유 민주주의를 지키기 위해 그리고 이재명과 더불어민주당의 일당 독재를 끝장내기 위해 2번 꼭 선택해달라"고 목소리 높였다.추 후보는 "민주당이 4월에 '공소취소 특검법'을 한다고 하고, '스타벅스 (불매)' 이런 것까지 하며 사람들 마음을 돌리게 만들었다. 그 오만함을 우리 대구 시민들이 참지 못한다"라며 "오만한 권력을 반드시 응징해야 한다"라고 주장했다.유세 현장에서 자신을 "사회복지사"로 소개한 김아무개(50대 여성)씨는 "대구의 보수를 지키고 싶다"며 추 후보의 유세 트럭 앞에서 춤을 췄다. 임아무개(40대 여성)씨는 "경제에 관심이 많다"라고 지지 이유를 밝혔고, 그 옆에 있던 여성은 "추경호 후보님 그냥 너무 사랑한다"라고 말했다.