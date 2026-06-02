성윤채

권칠승 국회의원(국회 행정안전위원회 위원장)이 김부겸 후보를 지지하는 시민들에게 인사하고 있다.마지막 유세 연설에 나선 김 후보는 이번 출마가 개인적으로 열 번째, 대구에서는 다섯 번째임을 밝히며 "어쩌면 제 인생에 이게 마지막 유세가 될지도 모른다"고 운을 뗐다. 그는 세 가지 지지 이유를 직접 제시했다. 첫째, "김부겸이 당선되면 민주당 강경 노선에 가장 훌륭한 제동 장치가 될 것"이라며 여당 독주 견제론을 폈다. 둘째, "대구에서 심판을 해주면 국민의힘이 건강한 보수로 다시 태어날 것"이라고 했다. 셋째, 신공항 건설 과정에서 연 2조~3조 원의 건설 투자가 6~7년간 이루어져 대구 경제의 마중물이 될 것임을 강조했다.대형 공약으로는 K2 군공항 이전 후 확보되는 부지 약 450만 평에 이재용·최태원·정의선·구광모 등 대기업 회장들을 직접 만나 투자를 유치하겠다고 밝혔다. "국무총리 시절 청년 일자리 창출을 위해 이분들과 협약을 맺은 인연이 있다"며 실현 가능성에 자신감을 드러냈다.