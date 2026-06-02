▲마지막 유세하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 서울 중구 청계광장에서 열린 마지막 집중 유세에서 지지자들과 손을 잡으며 인사를 나누고 있다.공동취재사진
이날 30분 단위로 20개 공개 일정을 소화한 정 후보는 마이크를 사용할 수 있는 마지막 시간인 오후 9시까지 유세한 뒤에도 9시 10분 강남구, 10시 강동구, 11시 송파구 등 마이크 없이 도보로 시민들을 만날 예정이다. 지난달 21일 공식 선거운동 첫 일정으로 광진구 동서울우편집중국을 찾았던 그는 이날 마지막 '찾아가는 현장'으로 송파공영차고지를 찾아 심야버스 노동자들을 만난다.
정 후보는 4월 초 당내 경선 후보 때부터 6월 2일 저녁까지 총 7번 송파를 찾는 등 '송파 공략'에 나서고 있다. 이날 밤 송파구 복정역 환승센터에서 밝히게 될 마지막 선거운동 일정까지 합치면 총 8번 송파에 방문한 셈이다(관련 기사: "파란색만 보면 이 갈린다"는데... '송파 표심 공략' 공들이는 정원오 https://omn.kr/2i3vu
).
송파구는 대표적 보수텃밭 지역으로, 직전 대선에선 이재명 당시 민주당 후보보다 김문수 국민의힘 후보 지지율이 높았고(김문수 46.59%-이재명 42.11%), 직전 서울시장 선거 때도 오세훈 후보를 뽑았다. 중앙선거관리위원회에 따르면 송파구의 이번 지방선거 사전투표율은 23.3%로, 서울의 전체 사전투표율인 23.84%와 전국 평균 23.51%보다 낮은 축에 속했다(강남구 19.09%, 서초구 20.88%).
그럼에도 송파를 마지막 지지 호소 현장으로 찾는 데 대해, 정원오 캠프 한 핵심관계자는 "강남과 서초는 잘 바뀌지 않더라도, 송파는 바뀔 수도 있다는 판단"이라고 설명했다. 끝까지 중도 표심, 송파구 설득을 포기하지 않겠다는 취지다.
캠프 측은 이날 정 후보가 밤 11시 40분 송파 복정역 환승센터를 방문, 직원들과 인사한 뒤 '완전히 새로운 서울을 만들겠다'란 소회를 발표할 예정이라고 밝혔다. 본투표가 시작되는 자정까지 버려지는 시간 없이 서울주민 설득에 최선을 다하겠다는 계획이다.