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26.06.02 22:18최종 업데이트 26.06.02 22:42
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피날레 유세하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 2일 서울 중구 청계천광장에서 유세에 나서 지지를 호소하고 있다.공동취재사진

6.3지방선거 공식 선거운동의 마지막 날, 마지막 유세 무대 위에 오른 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 얼굴은 벌겋게 상기돼 있었다. 파란 조끼를 입고 나선 정 후보는 청계광장 무대 위 마이크를 잡고 "과거 제가 성동구를 '안전 성동'으로 만들어냈듯 제가 시장이 되면 서울시는 새로운 서울, 가장 안전한 서울로 거듭날 것"이라며 "안전한 서울을 만들 사람을 선택해달라"고 목소리를 높였다.

2일 오후 서울 중구 청계광장 유세 현장은 파란 옷을 입고 파란 풍선을 든 지지자들 약 500명~600명으로 가득찼다. 지지자들에 더해 퇴근하던 근처 직장인들, 외국인들도 지나가다 서서 유세를 구경했다.

마지막 유세하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보정원오 더불어민주당 서울시장 후보 내외가 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 오후 서울 청계광장에서 열린 마지막 유세에서 애국가를 부르고 있다.공동취재사진

이날 무대에 오른 정 후보의 첫마디는 경쟁자에 대한 비난이 아니라 '희생자'였다. 그는 "먼저 서소문 붕괴 사고, 그리고 대전 폭발 사고로 유명을 달리하신 희생자 여러분의 명복을 빈다"며 발언을 시작했다. 이어 "행정에서 가장 기본이 되고 중요한 것은 바로 시민의 생명과 안전을 지키는 일이다, 이걸 못 지키는 행정은 무의미하고 사상누각에 불과하다"며 "첫째도 둘째도 안전"이라고 외쳤다. '안전불감증' 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 아닌 자신을 지지해달란 호소다.

최근 2주간 유세를 다니며 익숙해진 듯 정 후보는 현장의 청중들과 함께 질문과 답변을 주고 받으며 대화하듯 유세하기도 했다.

"여러분, 안전을 등한시하는 시장후보가 자격이 있습니까. (청중들: 없습니다!) 그러면 어떻게 해야 합니까? (바꿔야 합니다!) 누구로 바꿉니까? (정원오!!!)"
"여러분, 오세훈 후보가 주거문제와 경제문제, 본인이 했던 약속들만 지켰어도 지금 서울의 주거와 경제 문제는 거의 다 해결됐을 겁니다. 약속을 안 지킨 후보 어떡합니까. (바꿉니다!!) 누구로 바꿉니까? (정원오, 정원오, 정원오!)"

정 후보는 "저는 낡은 공장지대 성수동을 세계적 핫플레이스로 만들어 성동 경제를 활성화시켰다"며 "그 검증받은 능력으로 서울 경제를 살려내겠다"고 말해 청중의 큰 함성을 자아냈다. 이어 "앞서 사전투표를 많이 해주셔서 감사하다. 승리에 큰 힘이 됐다"며 "내일은 본투표다. 지지하는 마음이 가득해도 투표 하지 않으면 소용이 없다. 딱 3표 부족하다는 마음으로 주변에 투표를 설득해달라"고 외쳤다. 발언이 끝나자 배우자 문혜정씨도 올라와 인사하며 함께 지지를 호소했다.

"내일 정원오 서울시장과 만나자"... 지원 나선 민주당 의원들

마지막 유세하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장 등 지도부들과 정원오 서울시장 후보가 2일 오후 서울 청계광장에서 열린 마지막 유세에서 지지를 호소하고 있다.공동취재사진

"정원오 오케이, 오세훈 아웃! 대세는 굳어졌습니다." (이인영 상임선대위원장)
"오세훈의 10년은 끝내야 합니다, 끝나는 날이 바로 내일입니다." (서영교 상임선대위원장)
"시민이 주인인 서울에서 정원오 서울시장과 함께 다시 만납시다!" (김형남 상임선대위원장)

이날 무대 위에 선 이들은 한 목소리로 '안전 서울'을 강조했다. "안전불감증이 확실한 오세훈 서울시에 또 속아선 안 된다(김영호 선대위원장)", "주민들 집 침수될까 걱정에 퇴근 하지 못하는 정원오를 뽑자(김형남 선대위원장)"이라는 지적이다.

임기 종료 뒤 최근 민주당 복당했다는 우원식 전 국회의장도 정 후보의 마지막 유세 무대에 올랐다. 짙은 파란 점퍼를 입은 그는 "정치는 가장 약한 사람들의 무기가 돼야 한다. 우리가 일한 만큼의 대가를 제대로 받는 사회를 받는 게 진짜 민주주의인데, 서민의 애환을 알고 성동구를 성공시킨 정원오여야 서울시장도 잘 해낼 수 있다"라며 "주변인들이 투표장에 갈 수 있도록 힘을 모으자"고 목소리를 높였다.

큰 절하는 더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장이 2일 오후 서울 청계광장에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 마지막 유세에서 큰 절을 하며 지지를 호소하고 있다.이정민

정청래 총괄선임선대위원장 또한 "윤석열 이명박 박근혜, 이 '감옥 3인방'을 역사 속으로 보내야 하지 않나, 그렇다면 정원오에게 투표해달라"며 "내란을 잔불까지 끝내지 않으면 언제 또 불길이 삼킬지 모른다. 정원오로 서울을 이겨야 전국에서 이긴다"라고 말해 지지자들의 큰 함성을 받았다.

앞서 무대에 오른 김형남 선대위원장은 "비 소식 있을 때면 침수와 안전 걱정으로 퇴근도 하지 못하는 책임감 있는 시장이 필요하다면 정원오, 무더위 속 정류장에서 뙤약볕을 쬐고 있는 할머니, 할아버지를 보고 스마트쉼터를 만들어낸 섬세함이 필요하다면 역시 정원오"라며 "이제 서울이 바뀔 차례"라고 외쳤다.

이인영 상임선대위원장은 "그 못된 흑색선전과 네거티브에서 여러분이 정원오를 지켜줬으니, 끝까지 한걸음만 더 해서 정원오를 (시장으로) 만들어달라"며 "내일이 지나면 우리는 돈보다 사람이, 오세훈 1인 권력보다 천만시민 주권이 우선인 서울을 열 것"이라고 했다. 한정애 공동선대위원장 또한 "사사건건 국정 발목잡겠다는 오세훈, 가당키나 한가"라며 "오세훈은 내리고 정원오는 올리자"라고 외쳐 청중들의 호응을 받았다.

마지막 시민과 만날 곳은 보수텃밭 '송파'

마지막 유세하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 서울 중구 청계광장에서 열린 마지막 집중 유세에서 지지자들과 손을 잡으며 인사를 나누고 있다.공동취재사진

이날 30분 단위로 20개 공개 일정을 소화한 정 후보는 마이크를 사용할 수 있는 마지막 시간인 오후 9시까지 유세한 뒤에도 9시 10분 강남구, 10시 강동구, 11시 송파구 등 마이크 없이 도보로 시민들을 만날 예정이다. 지난달 21일 공식 선거운동 첫 일정으로 광진구 동서울우편집중국을 찾았던 그는 이날 마지막 '찾아가는 현장'으로 송파공영차고지를 찾아 심야버스 노동자들을 만난다.

정 후보는 4월 초 당내 경선 후보 때부터 6월 2일 저녁까지 총 7번 송파를 찾는 등 '송파 공략'에 나서고 있다. 이날 밤 송파구 복정역 환승센터에서 밝히게 될 마지막 선거운동 일정까지 합치면 총 8번 송파에 방문한 셈이다(관련 기사: "파란색만 보면 이 갈린다"는데... '송파 표심 공략' 공들이는 정원오 https://omn.kr/2i3vu).

송파구는 대표적 보수텃밭 지역으로, 직전 대선에선 이재명 당시 민주당 후보보다 김문수 국민의힘 후보 지지율이 높았고(김문수 46.59%-이재명 42.11%), 직전 서울시장 선거 때도 오세훈 후보를 뽑았다. 중앙선거관리위원회에 따르면 송파구의 이번 지방선거 사전투표율은 23.3%로, 서울의 전체 사전투표율인 23.84%와 전국 평균 23.51%보다 낮은 축에 속했다(강남구 19.09%, 서초구 20.88%).

그럼에도 송파를 마지막 지지 호소 현장으로 찾는 데 대해, 정원오 캠프 한 핵심관계자는 "강남과 서초는 잘 바뀌지 않더라도, 송파는 바뀔 수도 있다는 판단"이라고 설명했다. 끝까지 중도 표심, 송파구 설득을 포기하지 않겠다는 취지다.

캠프 측은 이날 정 후보가 밤 11시 40분 송파 복정역 환승센터를 방문, 직원들과 인사한 뒤 '완전히 새로운 서울을 만들겠다'란 소회를 발표할 예정이라고 밝혔다. 본투표가 시작되는 자정까지 버려지는 시간 없이 서울주민 설득에 최선을 다하겠다는 계획이다.

마지막 유세하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 서울 중구 청계광장에서 열린 마지막 집중 유세에서 지지자들과 손을 잡으며 인사를 나누고 있다.공동취재사진


#정원오 #민주당 #서울시장후보 #지방선거 #오세훈

6.3 지방선거
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