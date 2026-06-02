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26.06.02 20:07최종 업데이트 26.06.02 20:08
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민주당 손세희 홍성군수 후보가 2일, 최종 유세를 통해 마치며 지지를 호소했다. 신영근

6.3지방선거 공식 선거운동 마지막 날인 2일, 홍성 지역 여야 출마자들이 13일간의 치열한 선거운동을 종료했다. 다만, 여야는 전날 7명의 사상자를 낸 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고를 고려해 선거 노래와 율동을 중단한 채 차분한 분위기에서 선거운동을 마무리했다.

민주당 손세희 군수 후보를 비롯해 지역구 출마자들은 이날 아침부터 출근 인사를 시작으로 지역 곳곳을 돌며 마지막 선거유세를 진행했다. 손 후보는 이날 오후 7시, 젊은 층이 많이 모이는 홍성 내포신도시 중심상가에서 '승리의 대축제 그랜드 마무리'라는 이름으로 최종 유세를 열고 막판 지지층 결집에 나섰다.

이날 민주당은 공식 선거운동을 종료하면서 해단식을 가졌다.

민주당은 기필코 이번 선거에서 보수 텃밭으로 불리는 홍성에서 보수 군정 30년을 끝내고, 반드시 민주당 깃발을 꽂겠다는 각오다.

손 후보는 "멈춰버린 홍성의 30년, 이제는 바꿀 때가 되었다"면서 "수많은 군민이 보내준 뜨거운 성원과 눈빛에서 변화를 향한 갈망을 뼈저리게 느꼈다"며 "내일(3일) 본투표에 한 분도 빠짐없이 투표해 줄 것"을 간곡히 당부했다.

그러면서 "반드시 (보수 군정 30년의) 낡은 관행을 깨겠다"며 "발로 뛰는 현장형 경제 전문가 손세희가 홍성의 위대한 대전환을 반드시 이뤄내겠다"며 13일간 선거운동을 함께 해준 선거 운동원들에게 고마움을 전했다.

국민의힘 박정주 후보와 기초·광역 의원 후보들도 이날 홍성읍을 비롯해 지역구를 돌며 막판 세 결집에 나섰다.

국힘 박정주 홍성군수 후보가 2일, 최종 유세를 통해 마치며 지지를 호소했다. 박정주 선대위

국민의힘은 민주당과 같은 시간인 이날 오후 7시, 홍성읍 복개주차장에서의 마무리 집중 유세를 끝으로 13일간의 공식 선거운동을 종료했다.

박 후보는 이날 군민들에게 보낸 문자 메시지를 통해 "홍성의 미래와 발전을 결정하는 소중한 한 표를 꼭 행사해 달라"면서 "투표는 홍성을 바꾸는 가장 큰 힘"이라며 투표를 독려했다.

특히 "이번 선거는 홍성의 향후 100년을 결정할 중요한 선택"이라며 "홍성을 충남의 중심도시로 성장시키고, 청년이 돌아오고 기업이 찾아오는 활력 넘치는 홍성을 반드시 만들겠다"며 지지를 호소했다.

홍성군은 이번 지방선거에서 군수와 군의원 11명(4개 지역구 9명, 비례대표 2명), 도의원 2명(2개 지역구) 등 모두 14명을 선출한다.

이런 가운데, 홍성에서 이번 지방선거에 나서는 후보는 모두 26명이다.

한편, 홍성군 사전투표율은 26.06%로 역대 지방선거 최고치를 기록한 가운데, 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 제9회 지방선거 본투표가 실시된다.
#홍성군지방선거 #여야마지막유세

6.3 지방선거
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