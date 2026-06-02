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김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 공식 선거운동 마지막 날인 2일 오후 대구 수성구의 한 아파트 앞에서 벽치기 유세를 하고 있다.조정훈
6.3 지방선거를 하루 앞두고 치열한 접전을 벌이는 대구에서 김부겸 더불어민주당 후보가 벽치기 유세를 통한 표심 잡기에 나서고 추경호 국민의힘 후보는 시민들을 직접 만나는 등 '바닥 표심'을 잡기 위한 총력전을 벌였다.
김부겸 후보는 2일 오후 수성구 일대를 돌며 특유의 벽치기 유세를 벌였다. 김 후보는 범어동의 한 아파트 입구에서 마이크를 잡고 대구경북 통합신공항 이전과 관련 "김부겸은 해낼 것"이라며 "내년부터 부지 매입에 들어가서 착실하게 시작하겠다"라고 강조했다.
그는 "섬유산업 잘 나갈 때 그다음 준비를 안 한 꼴이 30년 동안 대구 경제가 최하위 아니냐"라며 "이러고도 우리 스스로가 변하지 않으면 누가 우리 처지를 알아주고 누가 도와주겠느냐"라고 주장했다.
그러면서 "이번 선택이 대구의 미래, 김부겸과 함께 새로운 도약을 할 준비가 되었다면 저를 한 번 써달라"라고 호소했다.
김 후보는 "이번에 우려하는 특검법, 김부겸이 안 돼라고 했더니 중앙당이 중지하고 원내대표가 형식, 내용, 시기까지 야당하고 협의해 처리하겠다고 했다"라며 "민주당의 강경한 목소리에 제동을 걸 수 있는 최선의 카드가 김부겸"이라고 강조했다.
이어 그는 "대구시장이 맨날 대통령하고 맞짱이나 뜨겠다고 하면 대구를 누가 책임지고 어떤 공무원이 기안을 해서 대구 도와주자고 하겠느냐"라며 눈시울을 붉혔다.