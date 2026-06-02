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26.06.02 20:07최종 업데이트 26.06.02 20:15
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김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 공식 선거운동 마지막 날인 2일 오후 대구 수성구의 한 아파트 앞에서 벽치기 유세를 하고 있다.조정훈

6.3 지방선거를 하루 앞두고 치열한 접전을 벌이는 대구에서 김부겸 더불어민주당 후보가 벽치기 유세를 통한 표심 잡기에 나서고 추경호 국민의힘 후보는 시민들을 직접 만나는 등 '바닥 표심'을 잡기 위한 총력전을 벌였다.

김부겸 후보는 2일 오후 수성구 일대를 돌며 특유의 벽치기 유세를 벌였다. 김 후보는 범어동의 한 아파트 입구에서 마이크를 잡고 대구경북 통합신공항 이전과 관련 "김부겸은 해낼 것"이라며 "내년부터 부지 매입에 들어가서 착실하게 시작하겠다"라고 강조했다.

그는 "섬유산업 잘 나갈 때 그다음 준비를 안 한 꼴이 30년 동안 대구 경제가 최하위 아니냐"라며 "이러고도 우리 스스로가 변하지 않으면 누가 우리 처지를 알아주고 누가 도와주겠느냐"라고 주장했다.

그러면서 "이번 선택이 대구의 미래, 김부겸과 함께 새로운 도약을 할 준비가 되었다면 저를 한 번 써달라"라고 호소했다.

김 후보는 "이번에 우려하는 특검법, 김부겸이 안 돼라고 했더니 중앙당이 중지하고 원내대표가 형식, 내용, 시기까지 야당하고 협의해 처리하겠다고 했다"라며 "민주당의 강경한 목소리에 제동을 걸 수 있는 최선의 카드가 김부겸"이라고 강조했다.

이어 그는 "대구시장이 맨날 대통령하고 맞짱이나 뜨겠다고 하면 대구를 누가 책임지고 어떤 공무원이 기안을 해서 대구 도와주자고 하겠느냐"라며 눈시울을 붉혔다.

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 공식 선거운동 마지막 날인 2일 오후 대구 수성구의 한 아파트 정문 앞에서 벽치기 유세를 하고 있다.조정훈

김 후보는 또 자신을 뽑는 것이 국민의힘을 변화시키고 당당한 보수 정당으로 태어날 수 있도록 하는 것이라고 강조했다.

그는 "지금 여러분이 사랑하고 키워온 그 보수정당이 제대로 된 정당이 맞느냐"라며 "저 정도 역량 가지고 앞으로 대한민국의 보수 정치를 복원해서 이끌어갈 책임 있는 정치 세력이 되겠느냐. 이번에 김부겸을 뽑으면 제대로 된 당당한 보수 정당 만들 수 있다"라고 했다.

유세를 마친 김 후보는 황급히 다른 아파트로 옮겨 5~10분 정도 유세를 한 뒤 이동하는 게릴라식 유세를 이어갔다.

김 후보가 벽치기 유세를 하는 동안 지나던 주민들은 발걸음을 멈추고 듣거나 손을 흔들기도 하며 응원을 보냈다. 김 후보는 유세를 마친 뒤 도로에 나온 시민들과 일일이 악수를 나누고 사진도 찍었다.

김부겸 후보 캠프 관계자는 "사람이 없어도 벽치기 유세를 통해 대구의 어려움을 알리고 지지를 끌어낼 계획"이라며 "벽치기 유세에 많은 분들이 관심을 보이고 있다"라고 말했다.

김 후보는 이날 오후 동성로 옛 대구백화점 앞에서 마지막 집중 유세를 한 뒤 동성로와 교동, 종로 일대를 돌며 마지막까지 시민들을 만날 예정이다.

동대구역 찾은 추경호에 택시 기사들 "2번"

선거운동 마지막 날인 2일 오후 대구 남구 봉덕시장을 찾은 추경호 국민의힘 후보가 상인들과 악수를 나누고 있다.추경호

추경호 후보는 이날 오후 사람이 많이 모이는 시장을 중심으로 시민들과 만나고 동대구역으로 이동해 택시기사들을 만나는 등 유권자들과 스킨십을 가졌다.

추 후보는 송언석 원내대표와 함께 팔달시장에서 집중유세를 한 뒤 봉덕시장으로 이동해 상인들과 만났다.

이어 동대구역에서 시민들을 만난 후 승객을 기다리던 택시기사들과 일일이 악수를 나누었다. 택시 기사들은 추 후보를 알아보며 손으로 "2번"을 들어 보이거나 "파이팅"을 외쳤다.

또 일부 택시기사는 "우리는 만나면 추 후보 이야기밖에 안 한다"며 친밀감을 표시하기도 했다. 추 후보 앞으로 다가와 사진을 찍거나 얼싸안고 응원하기도 했다.

공식 선거운동 마지막 날인 2일 오후 동대구역을 찾은 수경호 국민의힘 대구시장 후보가 택시 기사와 악수하며 2번을 가리키고 있다.조정훈

추 후보는 "그동안 쉼 없이 달려왔다"며 "처음 시작할 때는 민심도 좋지 않았고 당의 갈등, 공천 과정이 매끄럽지 못한 것에 대해 당원들이나 시민들이 많이 등을 돌리기도 했지만 후보가 최종 확정되면서 빠르게 결집하는 것을 현장에서 느꼈다"라고 말했다.

이어 "5월부터 꼭 당선 돼라, 경제 살려달라, 지켜 달라는 당부를 절절하게 손을 잡고 말씀하셨다"라며 "지지세가 확실하게 결집하는 것을 피부로 느꼈다. 그리고 정권 심판에 대한 비판 심리도 작동하는 것을 느꼈다"라고 했다.

추 후보는 "이재명 대통령의 공소 취소 특검법 등 정권의 오만한 모습들이 비쳐지니까 거기에 대한 견제 심리가 작동하고 있다"라고 덧붙였다.

추 후보는 "아직까지 한 표가 모자라는 심정으로 자정까지 뛸 예정"이라며 "이렇게 하면 좋은 결과가 있지 않을까"라고 기대했다.

추 후보 관계자는 "오전부터 비가 와서 사람들이 있는 곳으로 이동하다 보니 일정과 조금 안 맞는 부분도 있었다"라며 "그럼에도 많은 시민들이 알아봐주고 응원해주고 계신다"라고 말했다.

추 후보도 이날 오후 동성로 한일극장 앞에서 마지막 유세를 마친 뒤 시내 중심가를 돌며 거리 인사를 진행하는 것으로 선거 유세를 마감할 예정이다.
#지방선거 #대구시장 #김부겸 #추경호 #선거마지막날

6.3 지방선거
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