조정훈

공식 선거운동 마지막 날인 2일 오후 동대구역을 찾은 수경호 국민의힘 대구시장 후보가 택시 기사와 악수하며 2번을 가리키고 있다.추 후보는 "그동안 쉼 없이 달려왔다"며 "처음 시작할 때는 민심도 좋지 않았고 당의 갈등, 공천 과정이 매끄럽지 못한 것에 대해 당원들이나 시민들이 많이 등을 돌리기도 했지만 후보가 최종 확정되면서 빠르게 결집하는 것을 현장에서 느꼈다"라고 말했다.이어 "5월부터 꼭 당선 돼라, 경제 살려달라, 지켜 달라는 당부를 절절하게 손을 잡고 말씀하셨다"라며 "지지세가 확실하게 결집하는 것을 피부로 느꼈다. 그리고 정권 심판에 대한 비판 심리도 작동하는 것을 느꼈다"라고 했다.추 후보는 "이재명 대통령의 공소 취소 특검법 등 정권의 오만한 모습들이 비쳐지니까 거기에 대한 견제 심리가 작동하고 있다"라고 덧붙였다.추 후보는 "아직까지 한 표가 모자라는 심정으로 자정까지 뛸 예정"이라며 "이렇게 하면 좋은 결과가 있지 않을까"라고 기대했다.추 후보 관계자는 "오전부터 비가 와서 사람들이 있는 곳으로 이동하다 보니 일정과 조금 안 맞는 부분도 있었다"라며 "그럼에도 많은 시민들이 알아봐주고 응원해주고 계신다"라고 말했다.추 후보도 이날 오후 동성로 한일극장 앞에서 마지막 유세를 마친 뒤 시내 중심가를 돌며 거리 인사를 진행하는 것으로 선거 유세를 마감할 예정이다.