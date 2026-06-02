정명근후보캠프

정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 2일 저녁 병점역 앞에서 공식 선거운동 마지막 집중유세를 열고, "지난 4년간 시민과의 약속을 지켜왔고 앞으로도 결과로 증명하겠다"고 다짐했다.정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 6·3 지방선거 공식 선거운동 마지막 날인 2일 병점역 광장에서 집중유세를 열고 "지난 4년간 시민과의 약속을 지켜왔으며 앞으로도 결과로 증명하겠다"며 지지를 호소했다.정명근 후보는 이날 유세에서 "정치는 시민을 향해야 하고 행정은 시민의 삶을 바꿔야 한다"며 "시장은 시민보다 앞서는 사람이 아니라 시민 곁에서 함께 걷는 사람이어야 한다"고 강조했다.정명근 후보는 이어 "화성시장은 경험하는 자리가 아니라 성과로 증명해야 하는 자리"라며 민선 8기 동안의 주요 성과를 제시했다.그는 특례시 지정과 4개 구청 개청 준비, 지역화폐 1조 원 발행, 20조 원 규모 투자유치, 보타닉가든과 테크노폴 조성 추진, 농어촌 인프라 개선 등을 언급하며 "시민과의 약속을 실천해 온 결과"라고 강조했다.특히 "시민이 맡겨준 책임을 말이 아닌 실적으로 보여드리기 위해 쉼 없이 달려왔다"며 지난 4년간의 시정 성과를 재선 도전의 근거로 내세웠다.