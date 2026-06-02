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26.06.02 18:08최종 업데이트 26.06.02 18:08
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28일 서울 마포구 SBS 프리즘타워에서 열린 서울시장 후보 토론회에서 공방을 벌이는 오세훈 국민의힘 후보(왼쪽)와 정원오 더불어민주당 후보(오른쪽). 화면갈무리

6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일, <대한경제부흥회> 저자인 이광수 광수네복덕방 대표, 박시동 시동위키 대표, 안진걸 민생경제연구소 소장이 공동 호소문을 발표하고 오세훈 국민의힘 서울시장 후보에 대한 심판과 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 지지를 공개적으로 선언했다.

경제평론가인 이광수 대표와 박시동 대표, 시민운동가인 안진걸 소장은 최근 경제·민생 문제를 다룬 저서 <대한경제부흥회>를 통해 불평등 해소와 민생 회복 방안을 제시해 왔다.

"부동산 악화·양극화 방치, 정치인 자격도 없다"

세 저자는 이날 발표한 '오세훈 서울시장 후보 심판 및 정원오 서울시장 후보 적극 지지 호소문'에서 오세훈 후보를 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

이들은 "오세훈 후보는 지난 10여 년 동안 서울과 대한민국의 부동산 문제를 악화시키고 민생고·양극화·불평등 문제를 부추기거나 방치한 인물"이라며 "서울시장은 물론 일반적인 정치인이나 행정가로서의 자격조차 없는 사람"이라고 주장했다.

또한 과거 무상급식 주민투표 사태를 거론하며 "친환경 무상급식을 시행하면 나라가 망한다는 극언과 망동을 일삼다가 혈세를 들여 주민투표까지 실시한 끝에 '셀프탄핵'으로 쫓겨난 인물"이라고 비판했다.

이들은 오세훈 후보의 시정 운영 방식에 대해서도 "민주주의와 민생복지 확대, 풀뿌리 자치 실천이라는 시대정신을 외면하고 '시민이 주인인 서울'이 아니라 '시장이 제멋대로 하는 서울'을 만드는 데 몰두했다"고 평가했다.

릴레이 순회하는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 1일 서울 성북구 월곡역에서 릴레이 순회를 하며 지지를 호소하고 있다.이정민

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 구로구 고척스카이돔 인근에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. 남소연

"한강버스·조형물 논란... 시대착오적 행정 심판해야"

최근 논란이 된 사업들에 대한 지적도 이어졌다. 저자들은 "시민 안전을 도외시한 채 한강버스 사업 등을 강행하고 있고, '받들어총' 조형물 등으로 끊임없이 혈세 탕진 논란을 일으키고 있다"며 "지금 이 순간에도 많은 시민들의 우려를 야기하고 있다"고 주장했다.

이어 "윤석열·김건희 내란 세력의 잔재이자 이명박·박근혜 국정농단 정권의 후계자로서 시대착오적 행정을 자행해온 국민의힘 오세훈 후보의 심판과 퇴출을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.

저자 3인은 이번 선거를 단순한 지방권력 교체가 아니라 서울시 행정의 방향을 결정하는 선택으로 규정하면서, 오세훈 후보의 재선은 서울시의 민주주의와 민생 중심 행정을 후퇴시키는 결과를 초래할 것이라고 우려했다.

"성동구에서 검증된 정원오, 시민이 주인인 서울 만들 적임자"

반면 정원오 민주당 서울시장 후보에 대해서는 성동구청장 재임 시절의 성과를 높게 평가했다.

이들은 "정원오 후보는 성동구청장 시절부터 민주주의와 민생복지 확대, 노동 존중과 서민·청년들의 주거권 보장, 지역경제 및 자영업 발전을 위해 밤낮없이 애써왔고 실제 많은 성과를 보여줬다"고 밝혔다.

특히 "낮고 열린 자세로 시민들과 늘 소통하고 크고 작은 주민들의 어려운 문제를 해결해 나가는 모습은 매우 감동적이었다"고 평가했다.

이어 시민 안전 확보와 부동산 문제 해결, 서민·청년 주거권 보장, 풀뿌리 시민자치 확대, 민생경제 활성화 등을 서울시의 핵심 과제로 제시하면서 "정원오 후보가 '시장이 주인인 서울이 아니라 시민이 주인인 서울', '혈세를 멋대로 탕진하는 서울이 아니라 세금이 아깝지 않은 서울'을 만들어갈 것이라는 슬로건을 적극 응원한다"고 밝혔다.

<대한경제부흥회> 저자인 이광수 광수네복덕방 대표, 박시동 시동위키 대표, 안진걸 민생경제연구소 소장이 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 공동 호소문을 발표하고, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보에 대한 심판과 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 지지를 공개적으로 선언했다.<대한경제부흥회>저자 제공

"서울시민들, 정원오와 풀뿌리 민주 정치에 힘 모아달라"

저자들은 서울시민들을 향해 "민주당 정원오 서울시장 후보와 풀뿌리 민주 정치가들을 적극 지지하고 응원해달라"고 호소했다.

아울러 "우리 대한민국과 서울시를 더욱 발전시키기 위한 시민들의 적극적인 투표를 부탁드린다"며 "우리 모두가 이 땅의 주권자로서 평소에도, 선거 시기에도 '3투(투쟁·투자·투표)'를 잘하면 지금보다 훨씬 더 좋은 세상을 만들어가는 것이 분명히 가능할 것"이라고 강조했다.
#정원오 #오세훈 #서울시장선거 #안진걸 #이광수

6.3 지방선거
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