남소연

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 구로구 고척스카이돔 인근에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다.최근 논란이 된 사업들에 대한 지적도 이어졌다. 저자들은 "시민 안전을 도외시한 채 한강버스 사업 등을 강행하고 있고, '받들어총' 조형물 등으로 끊임없이 혈세 탕진 논란을 일으키고 있다"며 "지금 이 순간에도 많은 시민들의 우려를 야기하고 있다"고 주장했다.이어 "윤석열·김건희 내란 세력의 잔재이자 이명박·박근혜 국정농단 정권의 후계자로서 시대착오적 행정을 자행해온 국민의힘 오세훈 후보의 심판과 퇴출을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.저자 3인은 이번 선거를 단순한 지방권력 교체가 아니라 서울시 행정의 방향을 결정하는 선택으로 규정하면서, 오세훈 후보의 재선은 서울시의 민주주의와 민생 중심 행정을 후퇴시키는 결과를 초래할 것이라고 우려했다.반면 정원오 민주당 서울시장 후보에 대해서는 성동구청장 재임 시절의 성과를 높게 평가했다.이들은 "정원오 후보는 성동구청장 시절부터 민주주의와 민생복지 확대, 노동 존중과 서민·청년들의 주거권 보장, 지역경제 및 자영업 발전을 위해 밤낮없이 애써왔고 실제 많은 성과를 보여줬다"고 밝혔다.특히 "낮고 열린 자세로 시민들과 늘 소통하고 크고 작은 주민들의 어려운 문제를 해결해 나가는 모습은 매우 감동적이었다"고 평가했다.이어 시민 안전 확보와 부동산 문제 해결, 서민·청년 주거권 보장, 풀뿌리 시민자치 확대, 민생경제 활성화 등을 서울시의 핵심 과제로 제시하면서 "정원오 후보가 '시장이 주인인 서울이 아니라 시민이 주인인 서울', '혈세를 멋대로 탕진하는 서울이 아니라 세금이 아깝지 않은 서울'을 만들어갈 것이라는 슬로건을 적극 응원한다"고 밝혔다.