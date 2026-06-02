박정훈

분당 재건축 2차 선도지구(특별정비구역) 공모를 앞두고 김병욱 더불어민주당 성남시장 후보 캠프가 성남시의 선정 기준 공개를 촉구했다.분당 재건축 2차 선도지구(특별정비구역) 공모를 앞두고 김병욱 더불어민주당 성남시장 후보 캠프가 성남시의 선정 기준 공개를 촉구했다.김병욱 후보 선거대책위원회는 2일 논평을 내고 "당장 접수가 한 달도 채 남지 않은 성남시 2차 특별정비구역 신청을 앞두고도 명확한 선정 기준이 제시되지 않은 '깜깜이 행정'에 분당 주민들의 속만 까맣게 타들어 가고 있다"고 주장했다.선대위는 "재건축 조합들과 주민들은 전례 없는 대혼란에 빠졌다"며 "도대체 무엇을 어떻게 준비해야 하는지 분당 주민 중에는 아는 사람이 아무도 없다"고 밝혔다.이어 "공공기여금 추가 1조 폭탄에 이은 재건축 무능행정 그 자체"라며 "지난 1차 선도지구 선정 때에도 공모방식을 통한 무한경쟁으로 몰더니 이번에는 아예 기준도 만들지 않고 7월 접수를 진행하려 한다"고 비판했다.현재 성남시는 분당 재건축 2차 특별정비구역 공모를 추진하고 있다. 지난해 진행된 1차 선도지구 공모 당시에는 주민동의율 등 세부 배점과 정량평가 기준이 공개됐지만, 단지 간 경쟁이 과열되면서 갈등이 발생했다는 지적이 제기된 바 있다.반면 이번 2차 공모에서는 특별정비예정구역 내 토지등소유자 과반수 동의 확보 등 접수 요건과 정비계획 작성 안내 사항만 공개된 상태로 알려졌다.김병욱 후보 선대위는 "왜 주민들이 이토록 고통받아야 하느냐"며 "재건축은 분당 주민들의 생존권과 소중한 재산권이 걸린 중대한 사안"이라고 강조했다.그러면서 "주민 갈등과 혼란만 가중시키는 이 행정을 바꿔야만 성남시 재건축이 속도를 낼 수 있다"며 "제대로 된 재건축을 위해서는 성남시장을 바꿔야 한다"고 주장했다.