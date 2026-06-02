남소연

"지금이 대체 어느 시대인데 윤석열·이명박·박근혜 감옥 3인방이 아직 돌아다닙니까? 국민의힘은 대한민국을 대체 어느 시대로 후퇴시켜야 직성이 풀립니까? 이제는 윤어게인, 이명박, 박근혜 구태 세력과 완전히 결별해야 합니다."

정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장이 2일 서울 여의도 국회에서 대국민 투표참여 호소 기자회견을 하고 있다.정청래 총괄상임선대위원장은 본투표가 하루 앞으로 다가온 2일 대국민투표 호소 기자회견을 국회 당대표실에서 열고 "윤어게인, 이명박, 박근혜 구태 세력과 결별해야 한다"며 이같이 호소했다.정 선대위원장은 윤석열·이명박·박근혜 전 대통령과 그 지지세력을 "대한민국을 과거로 후퇴시키려 하는 감옥 3인방, 구태 세력"으로 규정하며 "감옥 3인방이 선거운동의 정면에 등판했다는 것은 그 자체로 과거로의 퇴행이자, 민주주의 파괴 행위이고, 국민을 무시하는 처사"라 주장했다.최근 이명박·박근혜 등 전직 대통령들이 국민의힘 후보 지원 유세에 나선 가운데, 정 선대위원장은 이날 윤석열·이명박·박근혜로 대표되는 과거 정치와의 단절이 필요하다고 규정했다.정 선대위원장은 "국정농단으로 탄핵 당해 감옥에 갔다 왔던 박근혜 전 대통령이 뻔뻔하게 영남권과 충청권만 골라 돌아다니는 행태, 부정부패로 감옥에 다녀온 이명박 전 대통령도 보수를 결집시키겠다며 사방팔방 누비는 꼴을 목도하고 있다"며 "국정농단과 부정부패가 보수의 가치인가. 언제까지 국민들이 이 꼴을 봐야 하나"라고 되물었다.또 국민의힘의 '내란 공천'도 저격했다. 그는 "이번 선거에서 국민의힘은 대놓고 내란 공천, 공천 내란을 자행했다. 윤석열 시절 공천된, 무능한 광역단체장 11명을 단 한 명 교체 없이 후보로 내세웠다"며 "내란 부활도 모자라서 국정농단도 부활시키고 부정부패도 부활시키겠다는 선전포고인 것이냐"고 물었다.