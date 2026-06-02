정재현

현재 상황을 지켜보면 부천시 오정·원미구선거관리위원회 입구에 적혀 있는 ‘소중한 권리, 공정한 관리’라는 구호가 무색한 상황이다.'선관위 행정의 구멍'은 엉뚱한 곳에서 발견됐다. 5월 21일부터 후보 등록을 마치고 본격적인 유세 활동이 시작된다. 박 후보는 현직 유치원 원장인 자신이 전면적인 유세 활동을 벌이면서 유치원을 비우게 되면 학부모와 원아들에게 피해가 갈 것을 우려했다.결국 박 후보는 원장 사퇴(면직)를 위해 지난 5월 18일 자진 면직을 신청하러 부천교육지원청을 방문했고, 이 과정에서 반전이 일어났다. 부천시교육지원청 관계자가 "사립이든 국공립이든 유치원 원장은 입후보 제한 대상에 해당한다"며 정반대의 사실을 고지한 것.깜짝 놀란 박 후보는 이튿날인 19일 선관위를 다시 찾아가 따져 물었으나, 담당자는 처음엔 "사립이면 문제없다"는 기존 입장을 반복하다가 부천시교육지원청 이야기를 전하자 그제야 "다시 검토하겠다"며 다시 관련 규정을 찾는 모습을 보였다.결국 상급 위원회 유권해석을 거친 선관위는 5월 20일 박 후보에게 "입후보 제한직에 해당해 등록 무효 처리가 된다"며 "죄송하다, 드릴 말씀이 없다"고 전했다.박 후보는 변호사를 선임하고 선관위에 정식 소명서를 제출했다. 그는 소명서를 통해 "사퇴 기한 전 직접 발품을 팔며 선관위에 수차례 확인하는 등 법령을 준수하고자 최선의 노력을 다했다"며 "선거 사무를 전담하는 헌법기관인 선관위의 답변과 묵시적 승인을 믿고 행동한 국민에게 모든 귀책 사유를 돌리는 것은 행정법상 신뢰보호 원칙에 정면으로 위배된다"고 주장했다.특히 부천시의회 비례의원 선거는 투표 자체가 실시되지 않는다. 3인 정원에 3인이 등록해 '무투표 당선'을 앞둔 상황이었다. 이에 박 후보는 "이 상황에서의 등록 무효 결정은 선거의 공정성 확보와 아무런 관련이 없으며, 오직 귀책 없는 후보자의 당선 자체를 영구히 박탈하는 최종적이고 돌이킬 수 없는 결과만 낳는다"며 효력 유지를 간곡히 바랐다.하지만 결과는 등록무효였다. 부천시원미구선거관리위원회는 최근 더불어민주당 후보로 등록된 박연순 후보의 후보자등록 무효 안내 공문을 부천시에 발송했다. 사유는 공직선거법 제52조 제1항 제5호 및 제9호로 인한 등록무효다.등록 무효의 핵심은 공직선거법 제53조 적용 여부다. 국가기관 또는 지방자치단체와 밀접한 공공성을 가진 기관·단체의 상근 임직원은 선거일 90일 전까지 사직해야 피선거권이 인정될 수 있다.사립학교 교원은 정당법 제22조 제1항 제2호의 규정에 의하여 정당의 당원이 될 수 없으며 공직선거법상 입후보 제한직에 해당한다. 사립학교 교원이 비례대표 지방의원에 출마하는 경우에는 일반 지역구와 달리 선거일 30일 전까지 사직해야 한다. 예비후보자로 등록하려면 예비후보 등록 전에 사직해야 한다.