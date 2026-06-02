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26.06.02 15:00최종 업데이트 26.06.02 15:00
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허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 6.3지방선거 본투표 하루를 앞두고 2일 오후 대전시의회에서 기자회견을 열어 투표참여를 호소했다.허태정

허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 6.3 지방선거 본투표를 하루 앞두고 "무너진 민생과 대전시정을 살려낼 마지막 기회"라며 시민들의 투표 참여를 호소했다.

허 후보는 2일 오후 대전시의회에서 기자회견을 통해 밝힌 '대전시민께 드리는 글'을 통해 "내일 6월 3일은 지방선거 본투표일"이라며 "오늘은 공식 선거운동 마지막 날이지만, 어제 발생한 폭발 사고로 다수의 인명피해가 발생한 만큼 애도하는 마음으로 선거운동을 마무리하려 한다"고 밝혔다.

이는 지난 1일 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 희생자들에 대한 애도의 뜻을 밝힌 것.

허 후보는 "여러분의 한 표는 그 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 가치가 있다"며 "지난 4년 동안 누가 우리 지역을 위해 일하느냐에 따라 우리의 미래가 크게 달라진다는 것을 많이 느끼셨을 것"이라고 말했다.

그는 이번 선거의 목표로 민생회복, 시민주권, 내란청산을 제시했다. 허 후보는 "저는 민생회복, 시민주권, 내란청산을 목표로 선거에 임했다"며 "상대 후보에 대한 비방보다는 정책과 비전에 집중했다. 압도적으로 승리해 목표를 반드시 실현하겠다"고 강조했다.

이어 "선거운동을 하며 시민 한 분 한 분을 만날 때마다 느낀 것은 무너진 민생경제를 살려달라는 간절함이었다"며 "시민 위에 군림하는 시정, 헌정 질서를 흔든 퇴행의 정치에 책임을 물어야 한다는 말씀도 많이 하셨다"고 밝혔다.

"내란을 옹호하고 동조한 세력, 이대로 둘 수 없다"

허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 6.3지방선거 본투표 하루를 앞두고 2일 오후 대전시의회에서 기자회견을 열어 투표참여를 호소했다.허태정

허 후보는 국민의힘을 겨냥해 "그럼에도 불구하고 내란을 옹호하고 동조한 세력들은 여전히 지역에서 활개치고 있다"며 "이대로 둘 수 없다. 아니, 이대로 두어서는 안 된다"고 비판했다.

또한 "이재명 대통령과 호흡을 맞출 여당 후보들을 선택해 국민주권시대와 국가균형발전을 이뤄야 한다"며 "이번에도 제대로 선택하지 못하면 우리의 미래는 더 어두워질 수밖에 없다"고 주장했다.

허 후보는 "지난 4년 동안 우리는 잘못된 선택이 어떤 결과를 낳았는지 충분히 경험하고 뼈저리게 느꼈다"며 "다시 4년 전으로 돌아가시겠느냐, 다시 내란세력에게 대전을 맡기시겠느냐"고 반문했다.

그러면서 "이번 선거를 통해 반드시 심판해야 한다"며 "시민을, 국민을 업신여기는 정치와 단절해야 한다. 무너지기 일보 직전인 대전시정을 반드시 바로잡아야 한다"고 강조했다.

끝으로 허 후보는 "투표해야 세상이 바뀐다"며 "여러분의 소중한 한 표로 반드시 심판해 달라. 반드시 투표해 달라"고 호소했다.
#허태정 #대전시장 #더불어민주당 #내란옹호세력심판 #대시민호소문

6.3 지방선거
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