정의당

정의당 지지호소 대시민 특별 기자회견제9회 동시지방선거 선거운동 마지막날인 6월 2일 오전, 신호등연대로 함께 선거를 치르고 있는 정의당과 노동당, 녹색당은 대시민 특별 기자회견을 열고 정당투표 정의당 지지를 호소했다. 진보3당은 지방선거 선거연대를 선언하며 서울시장과 서울시의원 비례대표는 정의당 후보를 단일후보로 공동대응한다고 밝힌 바 있다.이 자리에는 정의당 권영국 서울시장 후보와 김혜정 서울시 비례대표 후보를 비롯해 노동당 이백윤 공동대표와 녹색당 김찬휘 공동대표 등 진보3당이 참여했다. 아울러 공공운수노조 이현미 서울본부장, 보건의료노조 안수경 서울본부장, 민주일반연맹 김형수 서울본부장, 민주노총 서울본부 김진억 본부장 등 노동조합 대표자들도 함께 자리했다.첫 발언에 나선 김혜정 정의당 서울시의원 비례대표 후보는 "선거운동을 하며 만났던 골목 시장 상인과 쪽방촌 주민, 새벽에 일터로 나서는 노동자들이 해주신 말씀을 가슴에 새기고 있다"면서 "그분들의 이야기를 서울시의회에서 반드시 대변하겠다"고 의지를 밝혔다.이어 제10대 서울시의회에서 활약했던 정의당 권수정 서울시의원의 사례를 들며 "단 한 명의 시의원이 서울을 바꿀 수 있음을 정의당은 이미 증명했다"고 말했다. "정의당이 고이고 썩은 연못을 휘젓는 메기가 되어 서울시의회를 바꿀 것"이라고 강조하며 정당투표 지지를 호소했다.노동당 이백윤 공동대표는 "정당투표는 거대양당이 아니라 독자적 진보정치에 힘을 실어 달라"며 "신호등연대는 정의당 비례후보를 통해서 무너진 서울의 정치를 바로 세울 것"이라고 밝혔다. 이어 "노동자의 삶을 지우는 정치가 아니라 노동자의 삶을 드러내는 정치에 투표해 달라"며 서울시의회 정당투표 정의당 지지를 호소했다.녹색당 김찬휘 공동대표도 마이크를 잡고 "양당정치의 굴레에서 차악을 선택해 온 결과가 지금의 무너진 서울의 모습"이라고 진단하며 "신호등연대 후보와 함께 가는 것이 유일한 정답"이라고 말했다. 이어 "진보정당 시의원 1명이 있고, 없고는 완전히 다르다"면서 "서울의 존엄한 미래를 위해 서울시의회 정당투표는 15번을 선택해 달라"고 호소했다.이날 기자회견에는 <경쟁교육은 야만이다> 등의 작가로 널리 알려진 김누리 교수가 참석해 눈길을 끌었다. 김 교수는 "정의당에 대한 정당투표를 호소드리기 위해 이 자리에 섰다"고 운을 떼며 "놀라운 정치적 발전에도 불구하고 사회적 진보는 단 한 발자국도 없다"며 한국사회의 현실을 진단했다. 이어 "정의로운 사회와 평등한 대한민국을 위해, 평화로운 한반도와 지속가능한 지구별을 위해 정의당에 표를 주시기 바란다"며 지지를 호소했다.서울시장 후보로 출마한 정의당 권영국 대표가 낭독한 기자회견문을 통해 "정의당은 절박하고 간절한 마음으로 이 자리에 섰다"면서 "노동자의 삶을 지키는 정당, 세입자 편드는 정당, 여성의 삶을 지키는 정당, 성소수자·장애인·이주민과 함께하는 정당이 바로 정의당"이라고 선언했다.이어 "9명의 지방의원들이 정의당의 필요성을 증명해 왔다"며 "지역부터 평등의 가치를 드높이고 노동소득 만으로도 살 수 있는 지역을 만들어갈 것"이라고 강조했다. 아울러 "정의당이 다시 일어나 신호등연대, 진보정치의 꿈을 이룰 수 있도록 서울시장은 7번 권영국, 정당투표는 15번 정의당을 지지해 달라"고 호소했다.한편 정의당과 신호등연대는 2일 저녁 7시, 구로디지털단지 유세를 통해 지방선거 일정을 마무리할 계획이다.