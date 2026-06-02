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추경호 국민의힘 대구시장 후보도 보도 들어가 있는 '추사모(추경호와함께하는사람들) 단톡방'에 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보에 대한 비방과 부정선거 음모론을 담은 메시지가 오가고 있다.오마이뉴스
추경호 국민의힘 대구시장 후보 측이 '추사모 단톡방의 가짜뉴스·부정선거 음모론 유포' 보도에 지지자들의 자제를 요청했다. 앞서 <오마이뉴스>는 추 후보도 들어가 있는 해당 카카오톡 채팅방 내용을 입수해 보도했다(관련기사 : [단독] 추경호 있는 '추사모' 단톡방 입수... "일(1)찍은 죽어야" "간첩 김부겸"
https://omn.kr/2ihcb).
추 후보 캠프는 보도 직후인 2일 오전 지지자들에게 보내는 알림을 캠프를 취재하는 기자들에게도 전달했다. 캠프는 이 알림을 통해 "선거 막바지일수록 더욱 품격 있는 모습이 필요하다"라며 "대구를 사랑하는 마음, 대구 경제를 살리고자 하는 열정을 성숙하고 책임 있는 방식으로 표현해주시길 부탁드린다"라고 밝혔다.
이어 "끝까지 대구경제와 대구의 미래를 이야기하는 품격 있는 선거운동에 함께해주실 것을 당부드린다"라고 덧붙였다.
<오마이뉴스>가 입수한 '추사모 단톡방'에는 "일(1)찍이 죽어야 이(2) 나라가 산다", "간첩 김부겸에게 대구까지 넘긴다면 대한민국은 중국의 개가 될 것" 등 김부겸 더불어민주당 후보를 향한 비방과 부정선거 음모론을 담은 메시지가 조직적으로 오가고 있었다. 특히 이 채팅방에는 추 후보를 비롯한 장동혁 대표, 윤상현·박수영 의원, 이철우 경북도지사 등 여러 국민의힘 관계자가 포함돼 있었다.
앞서 캠프 관계자는 "자발적으로 지지자들이 모인 채팅방이라 캠프 차원에서 통제할 수 없다"며 "(그렇게 하면 오히려) 시민사회를 통제하려는 것으로 그 자체가 이상하다"는 입장을 밝힌 바 있다.
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