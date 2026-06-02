김이연심 기자

지난달 28일 열린 세종민주진보교육감 후보단일화 추진위 공동대표단 기자회견 사진반면 임전수 후보 측은 이번 논란을 단일화의 의미를 폄훼하려는 정치적 공세라고 일축했다. 임 후보 측은 이번 단일화가 "세종 교육의 미래를 위해 치열한 고민 끝에 이뤄낸 소중한 민주적 합의"라고 정의하며 "유우석 후보의 결단은 진영이 하나가 된 상징적 사건"이라고 의미를 부여했다.이에 최 장관의 댓글에 대해 "평소 개인적 친분이 있는 유우석 소장에 대해 최교진 장관이 민주적 절차를 거쳐 승복한 '아름다운 과정'에 대한 개인적인 격려가 아니겠냐"며 "이를 과도하게 해석하여 교육의 중립성 문제로 치부하는 것은 단일화의 긍정적인 의미를 깎아내리려는 전형적인 정치적 공세"라고 설명했다.그러면서 임 후보 측은 "소모적인 논란에 대응하기보다 아이들의 미래와 세종 교육의 비전을 알리는 정책 중심의 경쟁에 집중하겠다"며, 타 후보 측에도 "기계적인 중립 논란을 넘어, 절차와 승복이라는 민주주의 가치를 존중하고 정책 중심의 선의의 경쟁에 동참해 달라"고 당부했다.한편 앞서 지난 28일 추진위 공동대표단은 민주진보 후보를 표방하는 후보 난립으로 인한 표 분산과 더불어, 최근 일부 후보들이 시민사회의 민주진보 후보 단일화 과정을 두고 '정체를 알 수 없는 단체'라고 폄훼하자, 기자회견을 열고 단호한 대응에 나선 바 있다. 이들은 이날 "임전수 후보가 민주진보 진영의 적통 후보"임을 재확인하며 진보 교육의 가치를 지키기 위한 결집을 호소했다.특히 추진위는 단일화 경선에 참여하지 않은 후보들을 향해 "민주와 진보라는 명칭을 사용하려면 공동의 민주적 절차에 기꺼이 참여하고 그 결과에 책임지는 자세를 보여야 한다"며 "미래 행정수도를 지향하는 세종시는 행정의 수준뿐만 아니라 시민성의 수준도 높여야 한다"고 강조했다. 이어 "민주교육은 위기의 순간 어떤 가치의 편에 섰는가로 평가받는 만큼, 유권자들이 후보의 말뿐만 아니라 공적 경력과 태도를 종합적으로 판단해야 한다"고 밝혔다.