박정훈

6·3 지방선거 본투표를 하루 앞둔 2일, 이상일 국민의힘 용인특례시장 후보가 지난 4년간의 시정 성과를 강조하며 시민들의 투표 참여를 호소했다.6·3 지방선거 본투표를 하루 앞둔 2일, 이상일 국민의힘 용인특례시장 후보가 지난 4년간의 시정 성과를 강조하며 시민들의 투표 참여를 호소했다.이 후보는 이날 용인시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "민선 8기 동안 용인의 변화와 발전을 위해 쉼 없이 달려왔다"며 "시민 여러분께서 그동안의 성과와 앞으로의 비전을 종합적으로 판단해 주시길 바란다"고 말했다.그는 "시장으로 재임하면서 지역 곳곳을 다니며 시민들의 다양한 목소리를 들었고, 용인이 안고 있는 과제와 가능성을 누구보다 깊이 이해하게 됐다"며 "이제는 시작한 사업들을 안정적으로 마무리하고 용인의 미래를 완성할 시기"라고 강조했다.이 후보는 반도체 산업단지 조성, 교통망 확충, 문화·복지 인프라 개선 등 주요 사업을 언급하며 "지난 4년 동안 추진해 온 대형 프로젝트들이 가시적인 성과를 내기 시작했다"며 "중단 없는 시정 운영을 통해 시민들이 체감하는 변화를 이어가겠다"고 밝혔다.선거운동 과정에서 느낀 민심에 대해서도 언급했다. 이 후보는 "TV토론 이후 현장에서 만난 시민들의 반응과 응원이 더욱 커졌다는 것을 체감했다"며 "결과는 유권자들의 선택에 달려 있지만, 용인 발전을 위한 진정성과 성과를 시민들이 평가해 주실 것으로 기대한다"고 말했다.이어 "시장 선거는 정당이 아니라 누가 지역을 더 잘 알고, 시민을 위해 더 일할 수 있는지를 선택하는 선거"라며 "용인의 미래를 결정하는 중요한 날인 만큼 반드시 투표에 참여해 소중한 권리를 행사해 달라"고 당부했다.마지막으로 이 후보는 "시민들과 함께 만들어 온 변화의 흐름을 이어갈 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"며 "용인의 발전과 시민의 행복을 위해 앞으로도 책임 있게 일하겠다"고 말했다.