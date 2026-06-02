박수현, 김태흠 후보 캠프 제공

왼쪽 박수현 더불어민주당 충남지사 후보. 오른쪽 김태흠 국민의힘 충남지사 후보6.3 지방선거를 앞두고 민주·국힘 충남지사 후보들이 막판 표심잡기에 나섰다.김태흠 국민의힘 충남지사 후보와 박수현 더불어민주당 충남지사 후보는 2일 충남도청에서 각각 기자회견을 열고 지지를 호소했다. 김태흠 후보는 자신을 '충남의 씨감자'로 비유하며 지지를 호소했고, 박수현 후보는 '새 술은 새 부대에 담아야 한다'고 강조했다.김태흠 후보는 이날 기자회견에서 "선거운동이 오늘로 대장정의 막을 내린다"라고 운을뗐다.김 후보는 "저는 화려한 정치인은 아니다. 늘 도전하고, 쟁취하며 험난한 정치의 길을 걸어왔다"라며 "누군가 좋아할 말만 하기 보다, 욕을 먹더라도 충남에 꼭 필요한 말을 해왔다. 그리고 누구보다 충남을 사랑하고, 충남을 위해 제 모든 것을 바쳤다고 자부한다"라고 밝혔다.그러면서 "많은 분들이 저에게 '충청의 씨감자', '보수의 씨감자'가 되어 달라고 하신다"라며 "씨감자는 하루아침에 만들어지지 않는다. 혹독한 겨울을 거쳐야 비로소 다시 싹을 틔운다"라고 지지를 호소했다. 이어 "내일 투표장에 꼭 나와 달라"며 "투표를 하면 이길 수 있다"고 주장했다.박수현 후보도 같은 날 충남도청에서 기자회견을 열고 "그동안 유세차와 문자메시지 등으로 본의 아니게 도민 여러분께 불편을 끼쳐드린 점 심심한 사과의 말씀을 드린다"라고 운을 뗐다.박 후보는 "무엇보다 '일 잘하는' 이재명 정부에 대한 충남도민의 기대감이 매우 높다는 사실을 새삼 깨닫게 됐다"라며 "그 이면에는 보수 vs 진보라는 낡은 틀보다 국민과 도민 한분 한분의 삶이 어떻게 하면 더 나아질 수 있을까를 고민하는 이재명 정부의 실용주의적 국정운영이 큰 호응을 얻고 있기 때문"이라고 주장했다.그러면서 "새 술은 새 부대에 담아야 한다. 쇠도 달궈졌을 때 두드려야 한다는 속담이 있다. 누가 과연 현안 해결 능력을 가지고 있는지 충남도민 여러분께서 판단해 주시길 호소한다"라고 말했다.