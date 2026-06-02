박정훈

"이번 선거는 용인의 미래를 결정하는 중요한 선택입니다."

6·3 지방선거 본투표를 하루 앞둔 2일, 현근택 더불어민주당 용인시장 후보가 "이번 선거는 용인의 미래를 결정하는 중요한 선택"이라며 시민들의 투표 참여를 호소했다.6·3 지방선거 본투표를 하루 앞둔 2일, 현근택 더불어민주당 용인시장 후보가 시민들의 투표 참여를 호소했다.현 후보는 이날 용인시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "지난 13일 동안 용인 곳곳을 누비며 시민들을 만났다"며 "골목골목에서 보내준 응원과 격려에 깊이 감사드린다"고 말했다.그는 이번 선거를 "과거와 미래를 선택하는 선거"로 규정하며 "윤석열 정부 시절의 혼란과 갈등을 넘어 새로운 용인, 새로운 대한민국으로 나아가야 한다"고 강조했다.이날 현 후보는 선거 막판 들어 다시 한 번 '힘 있는 여당 시장론'을 강조했다.현 후보는 용인 발전을 위해서는 중앙정부와 경기도, 지역 국회의원들과의 협력이 무엇보다 중요하다고 주장했다.현 후보는 "이번에 선출되는 용인시장은 이재명 대통령과 앞으로 4년을 함께하게 된다"며 "반도체 국가산업단지와 SK하이닉스 일반산단, 교통과 철도, 문화·복지 인프라 확충 등 주요 현안은 중앙정부와 경기도, 국회의 협력이 반드시 필요하다"고 말했다.이어 "지금처럼 고립된 야당 시장 체제로는 한계가 있다"며 "민주당 소속 시장이 돼 중앙정부, 경기도, 지역 국회의원들과 함께 용인의 미래를 만들어 가겠다"고 밝혔다.기자들과의 질의응답에서는 선거 기간 동안 가장 많이 들은 시민들의 목소리도 소개했다.현 후보는 "반도체 산업에 대한 질문도 많았지만, 가장 절실한 민원은 교통 문제였다"며 "서울 출퇴근이 힘들고, 지하철역까지 가는 것도 불편하니 광역버스를 늘려달라는 요구가 많았다"고 전했다.그러면서 "철도 사업은 확정돼도 10년, 15년이 걸릴 수 있기 때문에 시민들은 당장 내일 서울 가는 길이 편해지기를 바라고 있다"며 "광역버스 확대와 마을버스 노선 개선 등 생활밀착형 교통대책을 추진하겠다"고 말했다.선거 과정에서 이어진 상호 고발과 네거티브 공방에 대한 입장도 밝혔다. 현 후보는 "저의 원칙은 먼저 공격하지 않는다는 것"이라며 "상대 후보가 공격해 오면 방어 차원에서 대응한 것이고, 고발 역시 상대 측이 먼저 시작해 대응한 것"이라고 말했다.이어 "선거에서는 정책 경쟁이 이뤄지는 것이 바람직하다"며 "정책이 아닌 네거티브 공방으로 흐른 점은 아쉬운 부분"이라고 밝혔다.현 후보는 국민의힘 이상일 후보를 향해 공직선거법 위반 의혹과 공약 이행 문제 등을 거론하며 해명을 요구하는 한편, "누가 실제로 용인 발전에 도움이 되는지 시민들께서 판단해 달라"고 말했다.마지막으로 현 후보는 "110만 용인시민의 삶을 바꾸는 힘은 한 표에 있다"며 "본투표에 꼭 참여해 용인의 미래를 위한 선택을 해달라"고 호소했다.