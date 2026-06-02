성광진

성광진 대전교육감 후보.성광진 대전시교육감 후보가 6.3 지방선거를 하루 앞두고 "6월 3일을 대전교육 대전환의 날로 만들겠다"며 마지막 지지를 호소했다.성 후보는 2일 '대전시민과 학부모님께 드리는 글'을 발표하고 "내일은 대전교육의 미래를 결정하는 날"이라며 "대전시민과 학부모님께 진심을 담아 호소한다"고 밝혔다.그는 "교육감 선거는 정당이 없고 기호도 없다"며 "투표소에서 성광진의 이름을 꼭 찾아 선택해 달라"고 당부했다.성 후보는 호소문에서 자신이 32년 동안 학교 현장에서 아이들을 만난 현장교사였다는 점을 강조했다.그는 "학생들의 마음을 알고, 교사들의 어려움을 이해하며, 학부모들의 걱정을 가까이에서 들어왔다"며 "교육의 공공성과 학교 민주주의를 지키기 위해 노력했으나, 그 길은 네 차례 해직의 고통으로 이어지기도 했다"고 회고했다.교육 민주화 활동 이력도 언급했다. 성 후보는 "교육계의 오랜 폐단인 촌지거부 운동에 앞장섰고, 2005년에는 학교급식지원 조례 제정을 위해 시민들과 함께 뛰었다"며 "지금까지도 친환경무상급식 활동을 계속하고 있다"고 밝혔다.이어 "장애가 있다는 이유로 아이들이 배움에서 밀려나서는 안 되기에 장애학생 교육권 확대 운동에도 참여하고 있다"며 "아이들이 차별받지 않는 학교, 교사가 존중받는 학교, 학부모가 믿고 맡길 수 있는 학교를 소망해 왔다"고 말했다.성 후보는 두 차례 교육감 선거 낙선에 대해서도 솔직한 심경을 밝혔다.그는 "두 번의 낙선은 너무나 큰 시련이었다"며 "특히 저를 믿어준 분들과 가족들에게 미안했다"고 말했다.그러면서도 "그럼에도 세 번째 도전에 나섰다"며 "대전교육을 바꾸는 일은 혼자 꾸는 꿈이 아니라, 시민 여러분과 반드시 이뤄야 할 약속이기 때문"이라고 강조했다.성 후보는 현재 대전교육에 변화가 필요하다고 진단했다. 그는 "문제가 터진 뒤에야 움직이는 교육청이 아니라, 아이들의 위험을 먼저 살피는 교육청이 필요하다"며 "성광진은 반드시 책임지는 대전교육청으로 바꾸겠다"고 밝혔다.또한 "학교급식 갈등을 책임 있게 해결하고, 학부모의 부담을 덜겠다"며 "사는 동네가 아이의 미래를 결정하지 않도록 지역 교육격차를 줄이겠다"고 약속했다.아울러 "AI 시대, 우리 아이들이 미래를 스스로 설계할 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 덧붙였다.성 후보는 "시민 여러분의 한 표가 대전교육을 바꾸는 힘"이라며 "아이들이 안심하고 배우는 학교, 교사가 존중받는 학교, 학부모가 믿고 맡길 수 있는 대전교육을 만들겠다"고 밝혔다.끝으로 "오직 아이들을 중심에 두고 모든 판단을 내리는 교육감이 되겠다"며 "6월 3일을 대전교육 대전환의 날로 만들어 달라"고 호소했다.한편 성 후보는 지난 1일 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 희생자들에게 애도를 표하며, 거리 유세 활동을 잠정 중단했다.