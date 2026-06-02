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국민의힘 이장우 대전시장 후보가 6.3지방선거 본투표를 하루 앞둔 2일 오전 대전시의회에서 기자회견을 열고 지지를 호소했다.이장우
이 후보는 민선8기 성과로 방위사업청 대전 이전, 글로벌 바이오 기업 머크와 SK온 등 2조 원 규모 투자유치, 대전 본사 상장기업 수 증가 등을 내세웠다.
그는 "대전에 본사를 둔 상장기업 수가 41% 증가했고, 상장기업 시가총액은 145% 증가하는 압도적 성과를 이뤄냈다"며 "민선9기에는 대전에 본사를 둔 상장기업 100개, 시가총액 200조 시대를 열겠다"고 약속했다.
아울러 "전국 첫 개인소득 4만 불 시대를 달성해 더 튼튼한 사회 인프라와 최고의 교육시스템, 좋은 일자리, 촘촘한 사회복지 안전망을 완성하겠다"고 밝혔다.
대전0시축제와 꿈씨패밀리 등 도시브랜드 성과도 강조했다. 이 후보는 "허태정 시장 시절 대전시민들이 뒤집어쓴 '노잼도시'의 오명을 꿀잼도시, 핫잼도시, 웨이팅의 도시로 바꿨다"며 "대전엑스포의 상징 꿈돌이를 꿈씨패밀리로 재탄생시키고, 200만 명 이상이 찾는 대전0시축제로 대전을 전국이 찾는 도시로 만들었다"고 말했다.
교통 공약으로는 도시철도 2호선 트램 2028년 개통, 무궤도 트램 확대 도입, 버스·타슈·광역철도 연계, CTX 서대전역 연장 유치, 대전천 하상도로 지하화와 대전형 청계천 조성 등을 제시했다.
이 후보는 "앞으로 4년은 대전의 위대한 도약이 완결되는 결정적인 시기"라며 "과거 실패와 탈락으로 낙제점을 받은 사람이 대전을 맡아서는 안 된다"고 강조했다.
기자회견 후 질의응답에서 이 후보는 "허태정 후보는 초기부터 정당 지지율을 믿고 제대로 열심히 선거운동을 하지 않은 것 같다"며 "저는 전통시장과 골목 곳곳에서 시민들을 만나며 최선을 다했다. 시민들은 성실하고 근면하게 선거운동한 사람이 누구인지 판단하셨을 것"이라고 말했다.
마지막 선거운동 일정에 대해서는 "중앙시장과 유성, 타임월드, 은행동 등에서 시민과 청년들을 만나겠다"며 "청년들에게 위대한 대전시를 위해 한 명도 빠짐없이 투표해 달라고 호소하겠다"고 밝혔다.
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