이장우

국민의힘 이장우 대전시장 후보가 6.3지방선거 본투표를 하루 앞둔 2일 오전 대전시의회에서 기자회견을 열고 지지를 호소했다.이장우 국민의힘 대전시장 후보가 6.3 지방선거 본투표를 하루 앞두고 "대전의 위대한 도약을 완성할 검증된 시장이 필요하다"며 지지를 호소했다.이 후보는 2일 대전시의회에서 기자회견을 열고 "이번 대전시장 선거는 대전시민의 힘으로 대전의 미래를 더 힘차게 개척하느냐, 중앙권력에 종속된 허수아비 시정으로 전락하느냐 하는 중차대한 갈림길"이라며 "한 분도 빠짐없이 투표장으로 가 대전의 자부심을 확인해 달라"고 밝혔다.이 후보는 먼저 전날 발생한 한화에어로스페이스 대전공장 폭발사고 희생자들을 추모했다. 그는 "귀중한 생명을 잃으신 분들의 명복을 빌고 유가족께 깊은 조의를 표한다"며 "부상당하신 분들의 빠른 쾌유를 기원한다. 시민 생명의 소중함과 안전의 중요성을 깊이 새기겠다"고 말했다.이어 "시민이 안전한 대전은 위대한 대전을 만드는 기반"이라며 "대전의 미래를 향한 투자와 교통·문화 인프라 확충도 중요하지만 시민의 생명과 안전, 건강, 자연과 동물, 문화재와 유산도 소중하다"고 강조했다.이 후보는 이날 기자회견에서 더불어민주당 허태정 후보를 향해 강한 비판을 쏟아냈다. 그는 "지난 선거운동 기간 동안 우리는 허태정 후보의 무능을 다시 한번 확인했다"며 "무책임한 말바꾸기, 부실한 공약, 중앙당과 대통령 인기에 편승해 시장이 되고 보자는 무력한 모습도 바뀌지 않았다"고 주장했다.이 후보는 허 후보가 보문산 관광개발과 대전0시축제 입장을 바꿨다고 지적하며 "민선7기 선거 때 공약했던 보문산 관광개발은 시장 때 다시 약속하고도 이제 와서 폐기한다고 말을 바꿨고, 대전0시축제는 즉각 폐지하겠다고 했다가 지역 축제와 연계하는 방식으로 전환하겠다고 말을 바꿨다"고 비판했다.또한 "대전이 중소벤처기업부를 허망하게 강탈당하고, K바이오 랩허브 국책사업을 다른 지역에 빼앗길 때 같은 당 대통령도 국회의원도 장관도 대전시장을 결정적으로 돕지 않았다"며 "중요한 것은 시장 자신의 노력과 진짜 실력"이라고 강조했다.이 후보는 "대통령 그림자 뒤에 숨어 묻어가려는 무능한 후보에게 약 8조 원의 대전시 예산과 1만 명의 조직을 가진 대전시정을 맡길 수 없다"고 말했다.