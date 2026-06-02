페이스북

이준권 충남교총 회장이 자신의 페이스북에 지난 5월 29일에 올려놓은 최교진 교육부장관의 댓글.민주진보 성향의 임전수 세종시교육감 후보를 지지하는 페이스북 글에 "훌륭합니다"란 댓글을 단 최교진 교육부장관에 대해 국민의힘이 "고발 조치할 것"이라고 밝혔다. 교육부 관계자는 "후보 당사자의 글에 댓글을 단 것이 아니고 해당 댓글 또한 바로 삭제한 것으로 안다"라고 설명했다.2일, 이준권 충남교원단체총연합회(충남교총) 회장 페이스북 등에 따르면 최 장관은 세종 민주진보 단일 후보 경선에 참여했다가 떨어진 유우석 전 후보가 지난 5월 28일 오후에 쓴 페이스북에 응원 댓글을 달았다. 유 전 후보는 임전수 후보의 유세 사진 등과 함께 올린 해당 글에서 "세종 민주진보 후보 단일화 추진위 공동대표단 기자회견에 함께 하고 저녁 유세에도 함께 했다"라면서 "임전수 후보가 최종 후보로 선정되었다. 무엇보다 이번 단일화는 경쟁을 넘어 연대의 가능성을 확인한 과정이었다"라고 적었다.이 글에 대해 최 장관은 "훌륭하십니다. 고맙습니다, ♡♡♡♡♡"라고 적었다. 그런 뒤 일정 시간이 지나고 삭제했다. 최 장관이 교육감 후보인 임 후보 글에 대한 지지 댓글을 직접 올린 것은 아니었지만, 임 후보를 지지하는 글을 쓴 사람의 글을 응원한 것 또한 논란거리가 될 수 있다고 봤기 때문으로 보인다.최 장관의 댓글이 담긴 사진을 지난 5월 29일 자신의 페이스북에 올린 이준권 충남교총 회장은 지난 5월 29일, 페이스북에 쓴 글에서 "교사는 선거 관련 게시글에 '좋아요'도 못 누르는데, 교육부장관님은 예외인가 보다"라고 의문을 제기했다. 현행법상 장관과 교사 등 국가공무원은 특정 후보를 지지하거나 반대하는 선거운동을 할 수 없다.송언석 국민의힘 공동선거대책위원장은 2일 오전 "최교진 장관이 세종시교육감 선거에 출마한 본인의 측근 임전수 후보의 선거사무소 개소식에 참석한 데 이어, SNS 게시물에 사실상 지지하는 댓글을 달았다"라면서 "명백한 정치적 중립 의무 위반이다. 오늘 우리 당 차원에서 최교진 장관을 고발 조치하겠다. 교육자로서 정치적 중립 의무를 저버린 최교진 장관은 즉각 사퇴할 것을 강력히 촉구한다"라고 밝혔다. "전교조 출신 교육 수장이라 해서 대한민국 교육을 전교조 판으로 완전히 장악하겠다는 것인가"라고도 물었다.앞서, 최 장관은 지난 4월에도 임전수 후보 선거사무소 개소식에 참석했다가 논란이 된 바 있다. 당시 최 장관은 "주말을 이용해 친분이 있는 인사의 행사에 개인 자격으로 단순 참석한 것"이라고 설명한 바 있다.