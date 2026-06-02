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부산 북구갑 국회의원 보궐선거가 이틀 앞으로 다가온 1일, 더불어민주당 부산시당 국민의힘 공직자 비위대응특위가 타 지역에 거주하는 무소속 한동훈 후보의 지지자들이 조직적으로 위장전입한 정황을 발견했다고 주장하며 중앙선관위에 신고를 접수했다. 사진은 북구갑에 위치한 한 부동산 안내판에 월세 등 매물이 붙어 있는 모습(사건과 관계없음, 자료사진).김보성
문제는 이들이 이 지역에서 한동훈 후보 지지 활동을 적극적으로 하면 할 수록 지지층간 갈등이 커지고, 법 위반 의혹 등이 불거지고 있다는 점이다.
가장 먼저는 지지자들 대부분이 타지에서 온 사람들이라, 이곳에 설치한 쉼터를 두고 불법 유사 선거사무소 운영 의혹이 불거졌다(관련 기사: 문 닫은 한동훈 자봉 쉼터... "흰옷 입고 왔다갔다, 기사 나오니 싹 비어" https://omn.kr/2ifqk)
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대법원의 유사 선거사무소 판단 기준은 내부 조직의 형태와 컴퓨터 등 사무집기의 비치 상황, 실제 선거 관련 업무가 이뤄졌는지인데, 최근 온라인에 올라온 영상에선 쉼터 내 대형 복사기 등이 설치된 정황이 제기됐다. 이에 부산시 선거관리위원회는 경찰에 수사 의뢰한 상태이다.
또 이들이 1~2개월 머물 집을 구하기도 하면서 최근엔 위장전입 의혹까지 불거진 상황이다. 한 후보 지지자들이 주로 모여있는 것으로 보이는 '국민의힘 책임당원 비대위'라는 이름의 단체 대화방에서 "부산에 한 달 살면서 봉사하러 간다", "덕천 로터리 주변으로 원룸을 구하라" 등의 대화와 함께 '전입신고'라는 단어 등이 오고 간 정황이 드러나자 민주당과 국민의힘에서는 '위장 전입'이 실제 이뤄진 것 아니냐고 공세를 펴고 있다.
최근 지역 유튜버들은 한 후보 지지자들이 머무는 곳으로 추정되는 주택 내·외부 영상을 촬영해 공개하기도 했다. 이 주택 인근에서 식당을 운영하는 중년 남성은 <오마이뉴스>에 "이 앞 주택에서 맨날 대여섯 명이 아침저녁으로 나갔다가 들어온다. 너무 눈에 띈다"라면서 "선거가 너무 과열되는 양상이라 보기가 싫다"고 말했다.
역시 이 주택 인근에서 부동산을 운영하는 한 남성은 "저번에 우리 부동산에도 남자 2명이 '한 달 살기 하러 왔다'면서 온 적이 있다"면서 "그래서 제가 '선거 때문에 그러냐'고 물었더니 대답은 하지 않고 어물어물하다 '다른 데 알아보겠다'며 갔다"라고 말했다.
민주당과 국민의힘은 즉각 공세에 나섰다. 민주당 부산시당은 지난 1일 위장전입 의혹에 대해 부산시 선관위에 공직선거법 위반으로 신고했다고 밝혔다(관련 기사 : 민주당 "한동훈 지지자들 위장전입 시도 정황, 선관위 신고" https://omn.kr/2ih2u)
. 이튿날인 2일 조승래 민주당 사무총장도 국회에서 기자회견을 열고 "만약 선거 목적으로 조직적으로 위장 전입을 했다면 이건 명백한 공직선거법 위반"이라며 "관위와 수사당국은 철저히 수사를 해야 할 것"이라고 밝혔다.
송언석 국민의힘 원내대표도 이날 "이미 선관위에서 수사 의뢰를 했다고 하니 선관위와 수사기관의 신속하고 엄정한 수사가 필요하다"라고 강조했다.
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