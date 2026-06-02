김보성

"말하자면 임영웅이 콘서트 같은 거예요. 임영웅이가 우리한테 돈 줍니까? 우리가 우리 돈 써서 가잖아요. 스스로 피켓도 만들어서 가고. 그거랑 이게 똑같은 거라고 생각하시면 돼요."

부산 북구갑 국회의원 보궐선거가 이틀 앞으로 다가온 1일, 무소속 한동훈 후보를 지지하는 자원봉사자들이 기호 6번과 한 후보 얼굴로 만든 작은 손팻말을 들고 덕천동 일대에서 선거운동을 펼치고 있다. 보수재건을 외치는 한 후보가 북구갑에 뛰어들면서, 이곳에는 전국적 '팬덤'들이 대거 몰려든 상황이다.<오마이뉴스>가 지난 5월 26일부터 6월 2일까지 만난 20여 명의 한동훈 자원봉사자 중 북구갑 주민은 구포시장 상인이라고 자신을 소개한 단 1명이었다. 다른 사람들은 모두 서울, 경기, 인천과 부산 내 다른 지역에서 온 경우였다. "한 후보를 응원하기 위해 미국에서 왔다"는 지지자도 있었다.TV 토론이 있던 지난달 28일 부산MBC에서 만난 자원봉사자들은 "한 후보를 응원하기 위해 오늘 오전 9시 SRT를 타고 서울에서 왔다"며 "서소문 고가차도 붕괴 사고로 기차가 30분 연착되기도 했다"고 사투리 없는 서울 말씨로 설명했다. 지난 1일 덕천역 지하에서 만난 70대 여성 자원봉사자는 "부산 사상구민이라 한 후보를 못 찍어주는 게 미안해서 봉사라도 하고 있다"고 했다.지난 29일 구포시장 인근 횡단보도에서 만난 중년 여성들도 "인천과 서울에서 왔다"며 "(한 후보는) 전국에 지지자들이 많잖나. 전국에서 다 와서 자원봉사를 하는 것"이라고 말했다. 일행 중 한 여성은 "저는 (공식 선거운동 시작일인) 5월 21일부터 (선거 당일까지) 계속 머문다"라며 "저희는 돈을 받지 않고 자발적으로 일하는 자원봉사자"라고 설명했다. 그러면서 자신들의 활동을 가수 임영웅씨 콘서트에 빗대기도 했다.덕천역과 숙등역 사이에서 공인중개사사무소를 운영하는 한 남성은 "들리는 얘기에는 대형 버스를 대절해서 온 사람들도 있다더라"고 말했다. 실제 한 후보 지지자들의 온라인 커뮤니티인 '한컷'이나 네이버 팬카페 '위드후니'에는 차량 대절 관련 글과 인증 글이 여러 차례 올라온 바 있다.이들은 자신들의 선거 자원봉사 활동이 "이 지역 경기에 도움이 된다"는 점도 내세우고 있다. 앞서 지난달 29일 구포시장 앞 횡단보도에서 만난 여성 중 한 명은 "자원봉사자들 덕분에 상인들도 매출이 올라간다. 고무적이잖나. 한 후보 지지하는 사람도 많아지고, 북갑 경기 부양에도 도움이 되는 시너지 효과가 나는 것"이라고 설명했다.